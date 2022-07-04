Художник з Тернопільщини пише ікони на ящиках від зброї та боєприпасів. ФОТО

Унікальні роботи іконописець передав на виставку-аукціон, яку відкрили у Тернопільському кооперативному коледжі.

Тарас Приступа з Копичинців написав ікони на ящиках від зброї, щоб зібрати гроші для наших захисників. Свої роботи іконописець вже передав на благодійну виставку-аукціон, яка зараз проходить у Тернополі. Одна з його робіт стала першою, яку придбали на виставці. За неї заплатили 10 тисяч гривень, які витратять на допомогу ЗСУ.

– Це не нова ідея. Схожий проєкт існує з 2014 року. Його створили художник Олександр Клименко з дружиною. Так вони збирали гроші на лікування хлопців у госпіталях. Тож я теж вирішив зробити щось подібне, – розповів Терену Тарас Приступа.

Три ящики, у яких була українська зброя, художнику передали захисники з передової. Тарас Приступа звернувся до волонтерів, аби вони доставили бійцям допомогу, а на заміну привезли йому своєрідну основу для його майбутніх ікон. Це було у березні – на третій тиждень повномасштабного вторгнення росії в Україну.

– Я стараюся мінімум обробляти ті ящики, адже вони – частина історії. На них є сліди війни. Наприклад, знаки від осколків чи рвані частини. Зазвичай для написання ікони багато часу витрачається на обробку основи, але тут інший випадок. Я залишаю ящик таким, як він був, тобто з його історією, – описує процес роботи іконописець.

Іконописом Тарас Приступа займається вже 16 років, проте на ящиках від зброї пише вперше.

– Після початку повномасштабної війни взятися до мистецтва було дуже важко. Проте мені запропонували допомогти нашим бійцям. Це і стало головним стимулом працювати, – говорить художник.

Ікони, написані на ящиках від зброї, художник віддав на виставку-аукціон, яка зараз проходить у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі.

– Якщо є можливість допомогти, я завжди долучаюся. Деякі свої роботи я віддаю просто так. За інші беру кошти, щоб закупити матеріал для наступних робіт. Якщо ікони продадуть, я напишу ще. Адже я маю можливість працювати і допомагати нашим військовим, – каже іконописець.

Одна з ікон Тараса Приступи стала першою, яку придбали на аукціоні. Меценат заплатив за неї 10 тисяч гривень та подарував Архієпископу Тернопільському і Кременецькому Православної церкви України Нестору.

– Думаю, що це не останній проєкт. Адже війна не зупиняється, а потреба у коштах зростає. Навіть, якщо війна закінчиться зараз, то грошова допомога буде потрібна на реабілітацію поранених, або на ліки для них, – каже Тарас Приступа.

До слова, тернопільська художниця розмалювала протитанкову ракету, щоб зібрати гроші захисникам. Зброєю, якій художниця надала мистецького вигляду, українські воїни знищили російську техніку. Розмальовану Стугну виставлять на аукціон, а за виручені кошти придбають автомобіль захисникам.