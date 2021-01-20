Хто з жителів Тернопільщини може претендувати на субсидію?

Через підвищення вартості комунальних послуг жителі Тернопільщини можуть звертатися за оформленням субсидій.

Про це повідомив заступник директора департаменту соцзахисту населення ОДА Олег Воронка. Щоб отримати субсидію, необхідно подати заяву та заповнити декларацію про доходи.

Уряд прийняв рішення щодо змін порядку надання субсидій. Відтепер отримати їх може більше жителів регіону.

«Тим громадянам, яким відмовили в отриманні субсидії, зараз варто звернутися до місцевих управлінь соціального захисту населення за місцем проживання для перевірки права на отримання допомоги. Громадянам, які уже отримують субсидію, хвилюватися не варто. Їм вона вже призначена на опалювальний сезон 2020-21 років. Згідно з постановою про надання субсидії, передбачено, що у разі зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, розмір субсидії перераховується автоматично. Тому не потрібно подавати ніяких додаткових звернень та документів», – зазначив Олег Воронка.

Зниження тарифів на природний газ через встановлення фіксованої ціни на отримувачах субсидій не позначиться. Їм перерахунки зроблять в автоматизованому режимі.