Пільги на житлово-комунальні послуги на Тернопільщині отримують люди з інвалідністю, учасники бойових дій, члени сімей загиблих ветеранів війни, діти війни.

Призначають пільгу автоматично, без додаткових звернень громадян.

У готівковому вигляді пільги виплачують лише тим особам, які написали відповідні заяви до 15 жовтня, – пояснює директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. У протилежному – пільги нараховують у безготівковому вигляді.

«Сума пільги залежить від ряду факторів. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – це 100-відсоткова знижка, учасників бойових дій – 75-відсоткова, учасників війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 50-відсоткова; дітей війни – 25-відсоткова). Також враховується кількість членів сім’ї пільговика, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги. Уточнити інформацію щодо суми знижки пільговика можна у місцевих управліннях соціального захисту населення ОДА».

Пільговики повинні щомісяця оплачувати комунальні послуги. У разі призначення пільги у безготівковому вигляді, Міністерство соцзахисту кошти перераховує підприємствам-надавачам послуг. Якщо ж пільговик отримує готівку, то він оплачує комуналку самостійно.

Софія Романська