Хто з мешканців Тернопільщини отримає грошові винагороди

14/02/2019 Розмір тексту:

Резервісти, які уклали контракт на проходження військової служби, отримають грошові нагороди. Виплати передбачені тим контрактникам, які брали участь навчальних зборах минулого року.

Тернопільський обласний військовий комісаріат завершує нараховувати кошти резервістам-контрактникам, – каже заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділу Тернопільського облвійськкомату Микола Бойко.

«Грошові винагороди отримають резервісти у відповідності із військовим званням за результатами виконання минулорічної програми підготовки. Служба у резерві – це майже єдина можливість одночасно будувати цивільну та військову кар’єру, адже громадянин, який підписує такий вид контракту продовжує працювати на своїй цивільній роботі та лише у певні періоди залучається до участі в усіх значущих заходах бойової підготовки. Резервісти, які уклали контракт на проходження служби у резерві, призивалися минулого року на навчальні збори лише до своєї військової частини та на свої посади. Під час проходження служби резервісту гарантується відповідний соціальний пакет, можливість кар’єрного зростання по службі і отримання чергових військових звань», – пояснює Микола Бойко.

Як повідомив представник інформаційного агентства оборонного відомства Василь Лабай, на Тернопільщині нині зареєстровано більше 100 резервістів, які уклали контракт з Міністерством оборони на проходження військової служби у резерві.

Софія Романська