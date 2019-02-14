Хто з мешканців Тернопільщини отримає грошові винагороди
Резервісти, які уклали контракт на проходження військової служби, отримають грошові нагороди. Виплати передбачені тим контрактникам, які брали участь навчальних зборах минулого року.
Тернопільський обласний військовий комісаріат завершує нараховувати кошти резервістам-контрактникам, – каже заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділу Тернопільського облвійськкомату Микола Бойко.
«Грошові винагороди отримають резервісти у відповідності із військовим званням за результатами виконання минулорічної програми підготовки. Служба у резерві – це майже єдина можливість одночасно будувати цивільну та військову кар’єру, адже громадянин, який підписує такий вид контракту продовжує працювати на своїй цивільній роботі та лише у певні періоди залучається до участі в усіх значущих заходах бойової підготовки. Резервісти, які уклали контракт на проходження служби у резерві, призивалися минулого року на навчальні збори лише до своєї військової частини та на свої посади. Під час проходження служби резервісту гарантується відповідний соціальний пакет, можливість кар’єрного зростання по службі і отримання чергових військових звань», – пояснює Микола Бойко.
Як повідомив представник інформаційного агентства оборонного відомства Василь Лабай, на Тернопільщині нині зареєстровано більше 100 резервістів, які уклали контракт з Міністерством оборони на проходження військової служби у резерві.
Софія Романська
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