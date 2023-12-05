У зимовий період актуальним залишається питання своєчасного очищення міста від снігу та проведення протиожеледних заходів.

У нашому місті магістральні дороги, проїзні вулиці та тротуари у зимовий період обслуговують: ТОВ «Техно-Буд-Центр» (центр та мікрорайони: Новий Світ, Сонячний, Східний, Промисловий, Старий парк, Кутківці, Пронятин, об’їзна дорога та села Тернопільської громади) та ТМШРБП «Міськшляхрембуд» (мікрорайон Дружба).

Мешканці можуть дізнатись інформацію про виконавців робіт з утримання шляхово-мостового господарства м. Тернополя на інтерактивній карті відповідальності за зимове утримання міста 2023-2024рр.

Важливо! За належне утримання прибудинкових територій і міжквартальних проїздів у Тернополі відповідальні управителі житлового фонду та ОСББ, а за прибирання прилеглої території до закладів торгівлі та громадського харчування, офісів, установ і організацій – суб’єкти господарювання.

При цьому варто не забувати, що за невиконання вимог правил очищення міста від снігу та ожеледиці передбачена адміністративна відповідальність.

Інформацію (з доданим фото) щодо неналежного прибирання дворів, міжквартальних проїздів мешканці Тернополя можуть надсилати на Viber муніципальної інспекції за номером 067 447 32 78, а при виявленні небезпечних ділянок дороги або тротуару, які не прибрані від снігу чи ожеледиці, повідомляти можна на цілодобову лінію міської ради – 1580.