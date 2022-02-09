Станом на 1 лютого в Тернополі не укомплектованими залишалися 368 вільних робочих місць та вакантних посад.

Серед них на посади службовців – 148 вакансій, на посади за робітничими професіями – 192 вакансії, на посади, які не потребують кваліфікації – 28 вакансій. Для працевлаштування осіб з інвалідністю наявні 22 вакансії.

Найбільше шансів знайти місце праці мали водії, кухарі, офіціанти, слюсарі, електромонтери.

Всього за січень 2022 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості від 110 суб’єктів підприємницької діяльності отримав інформацію про наявність 315 вакансій.

Для налагодження співпраці зі роботодавцями, фахівцями центру зайнятості проводяться виїзні робочі зустрічі, круглі столи, семінари, наради, Zoom-конференції, зокрема з початку року проведено 5 тематичних семінари з роботодавцями щодо вирішення актуальних питань.

На замовлення роботодавців проведено:

– 4 презентацій роботодавця, в яких взяли участь 48 осіб;

– 5 міні-ярмарків вакансій, в яких взяли участь 72 особи.