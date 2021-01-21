Хто стоїть за підняттям тарифів на газ на Тернопільщині? Документи

Окрім подорожчання електроенергії та газу, з 01.01.2021 мала би зрости ціна і за транспортування «голубого палива» для населення. На Водохреща НКРЕКП «пом’якшила» тариф до 1,79 без ПДВ. Зменшення передбачається до кінця опалювального сезону. Далі ціни за газ і транспортування повернуться до встановлених на початок року.

Розподілом (доставкою) газу у межах Тернопільської області здійснює Приватне акціонерне товариство «Тернопільгаз». Дане підприємство фактично є монополістом з експлуатації газорозподільних систем на теренах Тернопільщини, пише інтернет-видання Очевидець.

Новий тариф

На офіційному сайті ПрАТ «Тернопільгаз» розміщена інформація про новий тариф.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановою від 16.12.2020 року № 2461 встановила для ПрАТ “Тернопільгаз” новий тариф на послуги з розподілу природного газу на 2021 рік:

– тариф на послуги розподілу природного газу – у розмірі 2,17 грн за 1 м.куб на місяць (без урахування ПДВ).

Відтак, додавши 20% ПДВ, тариф для населення складатиме 2,60 грн. за один куб.

До 2021-го року вартість тарифу за транспортування природного газу для населення Тернопільської області від ПрАТ «Тернопільгаз» становила 1,03 грн. без ПДВ. У квитанціях про сплату вказувалася вартість 1,236 грн. за один куб природнього палива разом з ПДВ.

Отже, тариф у порівнянні з минулим роком піднявся майже на 110%. Зріс більше, ніж в два рази. Хоча продавці «голубого палива» вартість газу підносили лише на 30-35%.

Також зауважимо, що на сайті ПрАТ «Тернопільгаз» вказано:

«Ми обслуговуємо споживачів Тернопільської області – транспортуємо природній газ по газорозподільних мережах до 200 тис. фізичних осіб та більше 3 тис. юридичних осіб».

Відкрите обговорення: дев’ять присутніх та їх підписи

Процедура підняття тарифу на транспортування газу передбачає відкрите обговорення. Плюс розгляд пропозицій від населення.

Під час відкритого обговорення щодо проєкту тарифу на розподіл природного газу визначається перегляд витрат на матеріали та послуги в зв’язку з інфляційними процесами. А також виконання зобов’язань «Тернопільгазу» по Договору на експлуатацію газорозподільних систем або їх складових укладеного між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та ПрАТ «Тернопільгаз» від 24 травня 2017 року № 240517/27-Тн-ГРМ.

ПрАТ «Тернопільгаз» процедуру обговорення провів. Начебто відкрито. Але запросили лише дев’ятеро посадових осіб з двохсот тисяч клієнтів, яким надають послуги.

Відкриті обговорення відбулися 29 жовтня 2019-го року. Протокол засідання в PDF-файлі можна завантажити з сайту приватного підприємства.

Запрошені і присутні (примітка: список присутніх та їхні посади подається згідно даних Протоколу):

1. Гайдук І. В. – заступник голови Тернопільської ОДА,

2. Караванський В. О. – перший заступник голови правління ПрАТ «Тернопільгаз»,

3. Кравець І. Д. – заступник голови правління ПрАТ «Тернопільгаз» з економічних та фінансових питань.

4. Близнюк С. В. – заступник директора департаменту- начальник управління ЖКГ та енергозбереження департаменту містобудування, архітектури, ЖКГ та енергозбереження Тернопільської ОДА.

5. Михальський М. В. – заступник начальника відділу енергозбереження управління ЖКГ та енергозбереження департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження Тернопільської ОДА.

6. Шумада І. В. – куратор постійно діючої комісії Тернопільської обласної ради з питань децентралізації адміністративно – територіальних реформ та ЖКГ, начальник відділу апарату Тернопільської обласної ради.

7. Радковський К. К. – т. в. о. завідувача сектора, головний спеціаліст сектору НКРЕКП у Тернопільській області.

8. Бочар Н. З. – начальник планово – економічного відділу ПрАТ «Тернопільгаз».

9. Гавучак І. П. – інженер виробничо – технічного відділу ПрАТ «Тернопільгаз».

Підсумуємо присутніх: 4 – працівники «Тернопільгазу», 3 – посадовці Тернопільської ОДА, 1 – представниця Тернопільської обласної ради, 1 – представник НКРЕКП.

Щомісячно до кожного замовника послуг «Тернопільгазу» приходять платіжки. У них вказується, скільки слід заплатити за транспортування газу. А ось повідомлення про дату проведення відкритих обговорень разом із жовтневими платіжками «Тернопільгаз» не розсилав серед населення.

Як зазначено в протоколі, пропозиції для обговорення у визначений період на електронну адресу «Тернопільгазу» не надходили.

Структура власності монополіста: дві родини

За даними аналітичної системи YOUCONTROL.

Четверта частина акцій ПрАТ «Тернопільгаз» належить НАК «Нафтогаз України».

Власником 7,7% акцій є Володомир Будз. Він – «газовий» підприємець з міста Рогатин Івано-Франківської області, звідки нинішній голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. Але це ще не все.

42,75% акцій ПрАТ «Тернопільгаз» належить ТОВ «ПромТехРесурс», яке зареєстроване в Рогатині. Половина статутного капіталу цього товариства є власністю Світлани Будз. Вона дружина Володимира Будза.

25% ТОВ «ПромТехРесурс» є власністю Володимира Караванського – сина директора «Тернопільгазу», який головував на згаданих громадських слуханнях.

Керівником товариства з Рогатина є Ігор Кравець. Він же й заступник голови правління ПрАТ «Тернопільгаз» з економічних та фінансових питань. Він теж був присутній на громадських слуханнях 29.10.2020.

Ще 9,99% акцій ПрАТ «Тернопільгаз» належить самому Олегу Караванському.

Відтак, дивіденди монополіста від розподілу газу для населення Тернопільської області лише на чверть акумулюються для НАК «Нафтогаз України». Понад 60% дивідендів розподіляються у відповідних частках для двох родин Краванського і Будза.

Решта акцій дрібними пакетами розподілена між кількома десятками теперішні і колишніх працівників ПрАТ «Тернопільгаз».

Будз з «Батьківщини»

Ім’я Володимира Будза мало-що скаже пересічному мешканцю Тернопільщини. Він більше відомий на теренах Івано-Франківської області.

Підприємець був депутатом Івано-Франківської обласної ради V і VІ скликання від партії «Батьківщина» (обраний в облраду по мажоритарці від округу з центром м. Рогатин).

За матеріалами Громадського руху «ЧЕСНО», Володимир Будз найбільший прогульник сесій 2010-2015 років. Як зазначали журналісти видання, він «прогуляв майже 100% засідань комісій за 4 роки». Не написав жодного депутатського запиту з моменту обрання в 2010-му до 01.03.2015.

На місцевих виборах-2015 він був першим номером партійного списку ВО «Батьківщини» до Рогатинської міської ради. Окрім того, на громадських засадах перебував в помічниках нардепів:

– Ігоря Насалика (4 скликання ВРУ, Блок «Наша Україна», 2002-2006 рр.),

– Івана Деньковича (6 скликання, Блок Юлії Тимошенко, 2007-2012 рр.),

– Ольги Сікори (7 скликання, ВО «Батьківщина», 2012-2014 рр.).

Донька Володимира Будза Юлія була помічником нардепа від БПП-«Солідарність» Степана Кубіва. Коли він став міністром економіки за часів Гройсмана, Юлія Будз була його позаштатним радником.

Якщо заглиблюватися ще в деталі, у власності родини Будз є ряд компаній у газотранспортній і лісогосподарській сферах. Зокрема, ТОВ «Тернопілоблгаз», яке продає газ для населення і юридичних осіб.

Караванський: вручання нагород від «ЄС»

Директор і співвласник ПрАТ «Тернопільгаз» Олег Караванський для мешканців Тернопільщини більше відомий за свого бізнес-партнера з «Батьківщини». Він очолює підприємство з 1987-го року. Чотири рази обирався депутатом Тернопільської обласної ради, «рухівець» і «нашоукраїнець». Останній раз обраний депутатом облради з 2006 по 2009 роки.

На президентських виборах-2010 Олег Караванський був довіреною особою Віктора Ющенка по 166 виборчому окрузі (центр ОВО №166 – м. Теребовля).

У 2017-му тодішній голова Тернопільської ОДА Степан Барна вручав «газовику» почесну грамоту Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку газифікації і газопостачання Тернопільської області.

Окрім того, директор ПрАТ «Тернопільгаз» у часи головування Степана Барни входив у склад колегії Тернопільської облдержадміністрації. А також і за керівництва Ігоря Сопеля («Слуга Народу»).

Під час останньої виборчої кампанії Олег Караванський агітував за кандидата до Тернопільської обласної ради від партії «Європейська Солідарність» Василя Кобеля.

«Василя знаю через його брата, котрий у нас працював. Ми неодноразово спілкувалися з ним, обговорювали питання, що торкаються життя нашого міста, області, держави», – зазначав Олег Караванський. Його агітаційні тези за кандидата від ЄС поширювали тернопільські ЗМІ.

Відтак, різке подорожчання тарифу на розподіл і транспортування газу для населення Тернопільщини відбувалося за мовчазної згоди місцевих політиків, які перебувають у добрих стосунках з основними вигодонабувачами такого подорожчання.

Політики з «Європейської Солідарністі» і з ВО «Батьківщина» мають політичні зв’язки з особами, які отримують дивіденди від діяльності ПрАТ «Тернопільгаз».

Та повернімось до відкритого обговорення структури тарифу на розподіл газу. Протокол отих «громадських слухань» від 29.10.2020р. завізував гербовою печаткою Тернопільської ОДА заступник голови Ігор Гайдук. Як так сталося, що Ігор Гайдук, фактично, погодив підняття тарифу більше, ніж у два рази? Розмовляли з ним по телефону:

– Ви були на громадських обговореннях? Вони відбувалися в «Тернопільгазі» чи в Тернопільській ОДА? – запитання від журналіста.

– Так, був. Я в Тернопільгаз не ходив. В нас була нарада, де піднімалося не тільки це питання, декілька питань в обласній державній адміністрації, – відповів Ігор Гайдук.

– Ви розумієте, що по процедурі ці громадські обговорення призвели до росту тарифу з 1,23 грн. за куб до 2,60 грн. за куб разом з ПДВ для простого населення?

– Так, я це питання вже піднімав. Ми будемо повертатися до перегляду тому, що… тому що десь щось в нас обірвалося. Не знаю яким чином, але тоді за три тижні до виборів теж був у відпустці. Це щось проходило перед самими виборами. Я зараз хочу вияснити процедурно, як воно пройшло, – пояснив посадовець.

Політичні заяви: чому не згадують монополіста?

Протестні настрої населення щодо підняття тарифів лягли в політичну повістку січня. Люди виходили на протести. Обласні депутати від ВО «Батьківщини» та «ЄС» оприлюднили свої проєкти рішень сесії облради зі зверненнями. У текстах звернень наративом звучить, мовляв, центральна влада погана.

«Підвищення тарифів на газ, електроенергію та воду для населення – це черговий геноцид з боку влади «слуг» Зеленського», – йдеться в тексті звернення проєкту рішення сесії облради, який оприлюднив уповноважений представника фракції «Європейської Солідарності» Степан Барна.

Схожий за своїм змістом подають проєкт звернення Тернопільської обласної ради облдепи від ВО «Батьківщина»:

«В умовах тривалого карантину, зростання безробіття та рівня бідності населення, особливо в сільській місцевості, падіння економіки, Кабінет Міністрів України продовжує тиск на громадян шляхом постійного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

[…]

Планується підвищення тарифів для операторів розподільчих мереж (облгазів) міст України, а саме підвищення плати за розподіл (доставку) природного газу, яке в подальшому відобразиться в платіжках населення».

Читаючи цих два тексти, бачимо, що дві опозиційні політсили у своїх проєктах не згадують ні ПрАТ «Тернопільгаз», ні персонально Олега Караванського чи Володимира Будза.

Запитуємо спершу лідера тернопільської «ЄС» Степана Барну, як так сталося, що присутньою на громадських слуханнях була Ірина Шумада, яка обиралася депутатом облради від «ЄС». Телефонна розмова з ним відбулася 16-го січня.

– Інформую, Ірини Шумади не було на цьому засіданні. Вона була тоді хвора на коронавірус, – відповів Степан Барна

– Але ж її підпис є? – уточнюємо.

– А я кажу: її не було на засіданні. Вона була хвора на коронавірус.

– Але ж в протоколі є підпис?

– Може вона по факту щось підписала. Але це треба з’ясувати. Я її запитував, що це за історія. Але вона реально була хвора на коронавірус.

Щодо відсутності в тексті проєкту рішення згадки про різке збільшення тарифу на розподіл газу Степан Барна пояснює:

– Ми готували звернення тоді, коли це питання не так активно обговорювалося. Але ми будемо вносити корективи до цього рішення. Але це буде відбуватися під час засідання сесії обласної ради. Для того, щоб проєкт потрапив на розгляд, він повинен пройти процедурні моменти, в тому числі засідання комісії.

Він також доповнив, що спільно з керівництвом фракції ВО «Батьківщина» наполягали на скликання позачергової сесії. І зрештою, остаточний варіант рішення сесії по структурі тексту і вимог може відрізнятися від оприлюдненого.

– Вже є декілька проєктів рішень. У нас позиція не стоїть на тому, що має бути тільки наш проєкт. Має бути спільне звернення, яке врахує також позицію по транспортуванню газу.

І на останок питання, чи впливатиме на текст рішення те, що Олег Караванський агітував на останніх виборах за Василя Кобеля та ЄС відповідно.

– Це може вплинути на вашу думку, на текст рішення?

– Я також помагав дуже багатьом газовикам, в тому числі «Тернопільгазу» в організації інвестиційних проєктів в силу певних обставин на посаді голови Тернопільської облдержадміністрації. Два роки я не є на посаді голови ОДА. Політика ведеться новою владою, яку представляє президент України Володимир Зеленський. Це їхні повноваження коментувати поведінку облгазів, власників, транспортування газу і так далі. Це жодним чином не буде впливати на мене. Такої розмови не було і ні з ким.

З Василем Деревляним розмова була значно коротша.

– Політичні партії не опускаються до рівня «Тернопільгазу». Спочатку треба на верху Києва поставити оцінку тому, що Кабінет Міністрів прийняв таке рішення. А тоді переходити на місця…

– Вам відоме прізвище Володимира Будза, колишнього депутата Івано-Франківської обласної ради від «Батьківщини»? Він і його дружина володіють великою часткою акції в «Тернопільгазі»…

– Я ніколи по сімейних речах не давав коментарів. Я не опускаюся до такого рівня, хто, де чий чоловік чи жінка, – досить агресивно відповів Василь Деревляний і вибив слухавку.

Журналіст декілька разів телефонував у ПрАТ «Тернопільгаз» до приймальні директора. Залишали контактні дані, зазначали, що питання стосуватимуться громадських слухань . По ту слухавку з приймальні пообіцяли, що передадуть прохання, уточнять і хтось передзвонить. Втім, ось вже два робочих дні так і ніхто не зателефонував.

Аж тоді, коли підгоріло…

Поки готувався матеріал, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко оприлюднив заяву про те, що скликає позачергове засідання сесії на 21 січня. На ній депутати розглядатимуть два питання: тарифи на комунальні послуги і допомогу приватним підприємцям в умовах карантину.

Кабінет Міністрів встановив фіксовану ціну за газ по всій Україні у розмірі 6,99 грн. без ПДВ за куб. А також доручив НКРЕКП переглянути тарифи на транспортування для облгазів. На Водохреща НКРЕКП встановила тариф у граничному розмірі 1,79 грн. без ПДВ.

Щодо присутнього представника від НКРЕКП, то офіс регіонального представництва Комісії, яка регулює тарифи, знаходиться у тому ж приміщенні, що й юридична адреса ТОВ «Тернопільоблгаз». Це – місто Тернопіль, вул. Чернівецька, 54А. Тому тут теж можливий конфлікт інтересів.

Відтак, у щирості політиків щодо тарифів виникають сумніви. Великі сумніви, щодо правомірності проведення відкритого обговорення, проведеного ПрАТ «Тернопільгаз». Жодної фотографії, жодного відео нема з громадських слухань нема.

Ігор Гайдук сказав, що вони відбувалися в облдержадміністрації на нараді, де розглядалися й інші питання.

Степан Барна каже, що Ірина Шумада не була на них присутня. Директор ПрАТ «Тернопільгаз» Олег Караванський агітував за кандидата від Європейської Солідарності. Василь Деревляний відмовився коментувати той факт, що ріст тарифів на транспортування газу відбувається в користь компанії-монополіста, де значну частку дивідендів отримуватиме його однопартієць.

Власне, сам Володимир Будз з того ж міста, що й голова Тернопільської ОДА Володимир Труш (партія «Слуга Народу»).

Представник НКРЕКП сидить в кабінеті поруч з кабінетами ТОВ «Тернопільоблгаз», співвласником якого теж є Володимир Будз.

Протокол громадських слухань є обов’язковим процедурним документом, передбаченим Постановою НКРЕКП №866 від 30.06.2017р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Якщо вірити Степану Барні та Ігорю Гайдуку, то Протокол має ознаки фіктивності.

Усі вони «сполохалися», коли почало підгорати. Коли громадськість взяла слово. Коли люди вийшли на вулиці з протестами. Але таких гарячих подій могло б і не бути. І громадськість мала право взяти участь у відкритому обговоренні структури тарифу на транспортування газу разом з медіа. Адже понад 200 тисяч мешканців Тернопільщини вдвоє дорожче платитимуть за доставку газу до їхніх осель.

Втім, усе відбулося по-тихому.

Джерело: Очевидець