Знижку на «комуналку» можуть отримати жителі Тернопільщини, які мають право на пільги.

Зокрема, це стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, багатодітних родин, чорнобильців, одиноких громадян.

Відтепер є можливість отримувати пільги готівкою, – зазначає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Втім, для цього необхідно написати відповідну заяву у місцевих управліннях соцзахисту.

«Можу стверджувати, що реформа монетизації пільг успішна. Оскільки до жовтня 2019-го року пільгу нараховували надавачі послуг, тобто держава покладала на надавачів послуг різної форми власності нарахування пільг, хоча ця функція державна. З першого жовтня 2019-го року цю функцію нарахування пільг перейняли місцеві управління соціального захисту. Це збільшило розмір пільг, тому що управління соцзахисту надає їх у максимальному розмірі. Людина, яка отримує готівкою пільгу, може економити».

У Тернополі за пільгами готівкою минулого місяця звернулося більше тисячі людей. Інформацію щодо призначення пільги надають в управлінні соціального захисту населення.

Софія Романська