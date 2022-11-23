Жителі Тернопільщини, які прийняли переселенців, отримують компенсації за «комуналку».

Про це повідомила начальниця обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. За її словами, на опалювальний період з жовтня компенсація власникам житла збільшена із 14,77 до 30 грн в день.

Компенсації витрат за житлово-комунальні послуги можуть отримати як власники житла, які безоплатно прихистили ВПО, так і установи чи організації.

«Уряд компенсує витрати за комунальні послуги жителям краю, які приймають внутрішньо переміщених осіб. А також це стосується установ та організацій. За 8 місяців на компенсацію ми вже подали 59 млн., з них 45 млн. ми вже отримали компенсації. Це «живі» гроші, вони зараховуються на рахунки мешканцям. Ми надіємося, що вони підуть на оплату житлово-комунальних послуг, паралельно також піднімуть економіку в області. Внесено зміни. З жовтня за один людинодень відшкодовують 30 грн., попередньо відшкодовували 14,27. Якщо одна людина буде проживати у вас цілий місяць, то за одну людину можна взяти 900 грн. компенсації. Також розширено перелік отримувачів компенсації. Також компенсації можуть отримати юридичні особи, які мають приміщення, де проживають внутрішньо переміщені особи», – каже Софія Близнюк.

Додамо, частково кошти для компенсації виділяють з державного бюджету, а також їх надають міжнародні організації.