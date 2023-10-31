Для сприяння працевлаштування громадян у Державній службі зайнятості діє багато різних програм. Частина з них стосується компенсації коштів роботодавцям за працевлаштування.

– Якщо роботодавець на умовах строкового трудового договору приймає на роботу переселенців з числа зареєстрованих безробітних, то йому виплачується компенсація на оплату праці, – розповіла Олександра Островська, заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості. – Це основна і додаткова зарплата, і нарахування на неї. Але виплата не може бути більшою, як дві мінімальні зарплати. Якщо людина працевлаштовується до шести місяців з часу реєстрації у Службі зайнятості, роботодавець повинен гарантувати їй роботу на 12 місяців. Ця компенсація виплачується кожен непарний місяць.

В умовах військового стану, за словами Олександри Островської, якщо роботодавець приймає на роботу внутрішньо переміщених осіб, не залежно від того чи мають вони статус безробітного чи ні, скеровані за направленням Служби зайнятості чи самостійно знайшли роботу, йому виплачується 6700 гривень за два місяці роботи. Таким правом у Тернопільській області вже скористалися 116 роботодавців, які працевлаштували 157 людей, їм вже виплатили 1,8 мільйона гривень.

З квітня цього року також набув чинності новий порядок, коли служба зайнятості повністю компенсує єдиний соціальний внесок роботодавцям-суб’єктам малого підприємництва. Він виплачується при умові, коли людина працює не менше двох років та отримує зарплату не нижчу за мінімальну. Ця компенсація виплачується впродовж 12 місяців кожен непарний місяць.

З 1 січня 2024 року, як зауважила Олександра Островська, вступить у дію новий порядок. Ним передбачено, що роботодавцям, які у 2023 році створили нові робочі місця, працевлаштували людей і зарплата в них не нижча, як три мінімальні і ці працівники продовжать роботу у 2024 році з такою ж або вищою зарплатою, впродовж наступних 12 місяців відшкодовуватимуть 50% єдиного соціального внеску.