“Хто будує, той вірить у перемогу України!”: аграрій Петро Гадз продовжує розбудовувати підприємства на Бучаччині

У товаристві «Бучачагрохлібпром» та господарстві «ГАДЗ», попри війну, тривають масштабні будівельні роботи, висаджують нові сади, відкривають нові корівники.

Аграрій Петро Гадз переконаний, лише тверда віра у майбутнє країни спонукає до розвитку.

3 травня нові будівельні майданчики ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ» відвідала делегація на чолі з заступником голови Тернопільської ОДА Віктором Устенком. Гості оглянули Сад перемоги, назву якого приурочили майбутній перемозі української армії над російськими окупантами, місце будівництва нового комбікормового заводу та корівника на 640 голів, інші потужності підприємств.

З початком війни будівництво та реконструкції зупинились лише на декілька днів. Голова наглядової ради підприємств Петро Гадз запевнив керівництво підрядної організації у необхідності продовження робіт.

– Коли почалася війна, ми відпрацювали ще три дні. Потім з’явився страх, паніка, тому ми зібралися і поїхали додому. Через 3-4 дні трохи заспокоїлися, Петро Іванович запропонував відновити будівництво і ми знову приступили до роботи, – розповів будівельник Микола.Петро Гадз запевнив: цьогоріч Україні буде з хлібом!

– Хто вірить в перемогу України – продовжує будувати! Хочу запевнити президента, прем’єр-міністра, міністра аграрної політики, голову облдержадміністрації, що цього року Україна буде з хлібом! Кожен метр землі в нас оброблено та засіяно, чекаємо доброго врожаю, – підкреслив Петро Гадз.

Гості наголосили на тому, що вражені тим, як потужно розвивається агропромисловий сектор на Бучаччині.

– Думаю, що кожен українець, кожен патріот, кожен справжній господар має послуговуватися одним принципом: можеш зробити більше – зроби! Без міцної економіки війну не виграти. Сьогодні наш фронт – тут, щоб забезпечити державу, допомогти тим регіонам, які сьогодні борються за всю Україну, нагодувати людей,– наголосив Віктор Устенко.