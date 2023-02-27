Конкурс із визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Тернопільської міської територіальної громади завершився у міськраді.

Переможців визначили на засіданні конкурсної комісії на початку лютого. А 22 лютого на засіданні виконкому прийняли рішення «Про введення в дію протоколу засідання конкурсної комісії».

Відповідно до конкурсних умов, територію громади було розділено на сім лотів. Свої конкурсні пропозиції на їх обслуговування подали три організації. За результатами конкурсу два лоти обслуговуватиме ПП «Квартал-Л», два – «Альтфатер Тернопіль» і три лоти – ПП «Екотерн» та два його дочірні підприємства «Екотерн ЮА» та «Екотернтранс».

Востаннє такий конкурс проводили у квітні 2018 року. Цього разу Договір з переможцями конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Тернопільської міської територіальної громади укладуть на 12 місяців.