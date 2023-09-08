Коли когось із діячів місцевих випадає іноді зустріти,
Спитати хочеться: “Ви близько чи далеко від корита?”
Питання не пусте, як декому спроможне здатися,
А визначає, як людина в нашім світі може почуватися
***
Чому, частенько хочеться спитати,
Так рвуться в нас на керівні посади й в депутати?
Так б’ють себе у груди й запевняють,
Що лиш народ і його благо в своїх думах мають?
На ці питання відповідь відома й тайною не оповита:
Туди ті рвуться, котрі хочуть бути ближче до КОРИТА,
КОРИТО – це поняття в нас, якщо цілком відверто,
Засвідчує, що можеш незрівнянно краще жерти,
Ніж робить це весь люд простий навколо,
Ось тут, як мовиться, і проступає правда гола,
Бо так ведеться в Україні та у місті “файному”: як хочеш добре жити,
Пропхатись намагайся якнайближче до корита,
Воно – для обраних, обласканих, для славної “еліти”,
Воно собі на радість дає змогу жити,
І задля цього на посади й в депутати преться мотлох усілякий,
Хоча підстав (передусім моральних) на це все не має аж ніяких,
Зате наділений властивістю (й талантом!) десь тихенько, десь – відкрито
Пробитися і втриматись біля корита,
Бо в Україні та й місті дуже “файному” усі шляхи відкриті
Для тих, хто дуже прагне бути ближче до КОРИТА
***
Коли когось із діячів місцевих випадає іноді зустріти,
Спитати хочеться: “Ви близько чи далеко від корита?”…