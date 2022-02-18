Світ

Нюрнберг для Путіна

Дружний хор російських воєнних “яструбів” виявився не таким вже й дружним і згуртованим. Глава “Общероссийского офицерского собрания” генерал-полковник у відставці Леонід Івашов категорично виступив проти повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. Він заявив, що такі дії стануть причиною зникнення Російської Федерації як держави, а самого Путіна судитимуть як військового злочинця на новому Нюрнберзькому трибуналі. “Широкомасштабні дії не будуть легкою прогулянкою, Blitzkrieg росіянам не вдасться”, – передрікає Івашов і додає: “Якщо зійдуться стотисячні угруповання – будуть десятки тисяч загиблих і покалічених. Навіть якщо будуть якісь військові успіхи, Росії доведеться вводити війська, створювати гарнізони, проводити антипартизанські акції, адже партизанський рух обов’язково буде. І це протистояння загрожує тривати десятиліттями чи навіть століттями”. А на новому Нюрнберзі Путіну, за словами генерала, доведеться відповідати і за збитий російським ЗРК “Бук” малазійський “Боїнг”, і ще багато за що.

Вільне володіння зброєю: “за” чи “проти”?

Черговий сумний приклад у давній суперечці стосовно того, треба чи не треба дозволити громадянам володіти вогнепальною зброєю. В американському Х’юстоні, штат Техас, чоловік, намагаючись помститися грабіжнику, випадково застрелив 9-річну дівчинку. Як повідомляється, чоловіка та його дружину, які перебували в автомобілі, припаркованому поблизу місцевого відділення банку, пограбував озброєний зловмисник. Коли грабіжник кинувся тікати, потерпілий, який також мав зброю, вийшов з машини і вистрілив спершу в бік нападника, а потім у вантажівку, до якої, як йому здалося, той побіг. Однак, як виявилося, той автомобіль належав сім’ї, яка у той момент саме їхала за піцою, щоб відсвяткувати День святого Валентина. Куля влучила у голову наймолодшої пасажирки – 9-річної дівчинки, яка їхала на задньому сидінні. Її оперативно доставили до лікарні, але врятувати не вдалося. Цікаво б запитати у її згорьованих батьків: вони “за”, чи “проти” вільного володіння зброєю?

Україна

Бізнес – тут?

На олігархів і бізнесменів останнім часом сиплеться чимало звинувачень у боягузтві, “пораженчеських” настроях і, як наслідок усього цього, поспішній втечі з України. Отож за своїх колег “по цеху” вирішив вступитися Віктор Пінчук, один з провідних діячів українського бізнесу, філантроп і на додачу – зять екс-президента Леоніда Кучми. Він, зокрема, запевняє, що вітчизняний бізнес на тлі ескалації російської агресії залишається в Україні, продовжує інвестувати в економіку та всіляко допомагає країні. “Дуже важливо показати всьому світу і, звичайно, нашій країні, що український бізнес – тут, тільки в Україні. Для нас Україна – це те місце, куди ми інвестуємо, за яке ми боротимемося всі разом. І якщо якісь недружні медіа займаються фейками, то дуже важливо цьому протистояти”, – сказав В.Пінчук. Прозвучало це доволі природно і в міру щиро, але… чи не забагато отих “недружних медіа” і чи всі вони поголовно “займаються фейками” в тому, що стосується чистого, як сльоза дитини, українського бізнесу?

З чим зіткнуться окупанти?

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про мобілізаційні можливості України у випадку вторгнення Росії. “Росіянам доведеться зіткнутися з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйона осіб”, – повідомив він. Данілов зазначив, що біля України зосереджено близько 150 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації “у будь-який момент”. Втім, секретар РНБО вважає, що для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити. “Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів – сказав Данілов, – і поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося”. Крім того, секретар РНБР додав, що до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з російськими найманцями на сході України і близько мільйона мають мисливські ліцензії.

У сейфі – лише миші

Можливо, передбачаючи, що за умови наступу Росії в суспільстві може виникнути ідея трохи “потрусити” олігархів, президент київського “Динамо” Ігор Суркіс вирішив сам розповісти про розмір своїх статків. За деякими оцінками, вони становлять 275 мільйонів у. о. Ця сума молодшого з братів Суркісів щиро здивувала, хоча зображати з себе найзлиденнішу людину на планеті він також не став. “Мої статки складають 275 мільйонів? Це неправда. Може, вони рахують активи. Футбольний клуб “Динамо” Київ оцінюється у якусь суму. Наприклад, у 300 мільйонів. Це вартість футболістів та інфраструктури клубу. Є якийсь бізнес. Я не знаю, як вони оцінюють. У тумбочці у мене не лежить 275 мільйонів, запевняю вас. У мене є сейф – можете перевірити. Там лише миші зараз. Я не розумію, як вони оцінюють. Я сам не хочу оцінювати. Я досить самодостатня людина. Я маю що поснідати, що пообідати і що повечеряти, їжджу на гарній машині”, — заявив Суркіс, який є президентом “Динамо” з 10 червня 2002 року.

Тернопілля

Захист держави і… почуття

Стан непевності, в якому перебуває Україна, не оминув і жителів Тернопілля. Які, за словами очільників краю, ніколи не стояли осторонь, коли йшлося про захист держави. Щоправда, коли доходила справа до мобілізації, вимальовувалася дещо інша картина, але – “то таке”, як каже відомий тренер. Захищати таки є що: за даними обстеження у ІІІ кварталі 2021 року, сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 15334 грн, а у розрахунку на одну особу – 5270 грн. А у одному з таких домогосподарств правоохоронці, які завітали туди без запрошення (але, вочевидь, за попередньою “наводкою”), виявили цілий арсенал: дві тисячі набоїв, карабіни, рушницю, гранату, порох та частини до різних моделей зброї. Не інакше як викладач допризовної підготовки (щасливий власник знайденого) збирався відбивати усім цим навалу росіян – принаймні, таке пояснення він цілком міг дати. Втім, усі тривоги нездатні цілком пересилити споконвічні людські почуття. Зокрема, материнську любов: бідолашна жінка, якій син відкусив палець, відмовилася писати на любе чадо заяву. А ще – одвічну таїну стосунків “Він і Вона”: як розповідає один з місцевих сайтів, що невтомно досліджує цю тему, перше побачення може стати останнім, якщо люди одразу опиняються в ліжку. І що, як це не дивно, саме жінки більше схильні ініціювати секс на отих перших побаченнях…