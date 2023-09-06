Ховали під купою одягу: чоловік і жінка за 7000 євро перевозили ухилянтів через кордон

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру групі осіб за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловік та жінка переправили громадянина, який підлягає призову на військову службу, за межі державного кордону України, отримавши 7000 євро «винагороди».

Мешканець Тернопільщини підшуковував «клієнтів», доставляв до місця призначення, здійснював грошовий розрахунок. Жінка перевозила їх через кордон на власному позашляховику, прикидаючи одягом, щоб приховати від прикордонників.

Викрили підозрюваних під час чергової спроби транспортувати потенційного ухилянта.

Під час санкціонованих обшуків у їх помешканнях виявлено грошові кошти, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, декілька транспортних засобів та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та 6 відділ 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ.