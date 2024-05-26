Через фейкові виплати житель Тернополя позбувся майже 10 тисяч гривень. Чоловік сподівався отримати фінансову допомогу від держави, а натомість втратив власні гроші. Посилання, за яким перейшов тернополянин, щоб заповнити заявку, виявилося фейковим.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік розповів, що у соціальній мережі побачив оголошення про отримання грошової допомоги для українців. Він перейшов за посиланням та ввів дані своєї банківської картки: номер та CVV-код. Після цього отримав повідомлення про списання з його рахунку майже 10 тисяч гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають жителів області від такої шахрайської схеми. Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел, коли мова йде про будь-які соціальні виплати. У жодному випадку не переходьте за невідомими посиланнями та не вводьте там дані банківської картки (її номер, строк дії, PIN-код, CVV2/CVC2 коди, паролі).

Якщо ви потерпіли від шахраїв, одразу телефонуйте на спецлінію «102». Для отримання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.