Власники криптовалюти часто стикаються з проблемою, коли їм нема де обміняти гроші на крипту чи навпаки. У мережі зареєстровано достатньо онлайн-обмінників, але переконатися в їхній надійності не завжди виходить. Фейкові обмінники – це один із найпоширеніших способів шахрайства у цій сфері.

У таку пастку потрапив мешканець району. Замість отримати заробіток чоловік перевів власні кошти аферистам і втратив 4 000 американських доларів.

32-річний чоловік в мережі Інтернет знайшов публікацію, в якій зазначалася інформація про обмін криптовалюти. Перейшовши за посиланням, він хотів обміняти біткоїни на віртуальні гроші, однак заробити це не вдалося. Після введення номеру криптовалютного гаманця і деяких уточнюючих даних біткоїни зникли, а гроші не зарахувалися.

Чоловік звернувся за допомогою в поліцію.

Щоб захистити особисті дані та кошти варто скористатися перевіреним обмінними пунктами та сайтами. Не довіряйте вигідним пропозиціям обміну.

Щоб перевірити репутацію будь-якого майданчика, доцільно скористатися метапошуком. Сервіси дозволяють відслідковувати найкращі та вигідні пропозиції у криптовалютних обмінниках.