Переселенка із Харкова Віталія Федосеєнко у Тернополі готує смаколики власного виробництва – вершкові іриски. Вони повністю натуральні і не містять консервантів і барвників.

До війни жінка працювала менеджеркою з матеріально-технічного забезпечення на одному з підприємств у Харкові. Кулінарні експерименти були для неї тільки захопленням, готувала іриски для рідних.

– Ще в дитинстві іриски мені робила бабуся, мама також. Я навчилась від них і часто готую для чоловіка та сина, — розповіла Терену Віталія Федосеєнко.

У Тернополі Віталія вирішила готувати іриски на продаж. Розповідає, родичі порекомендували зробити оголошення в місцевій групі у соцмережі. Після цього з’явились і перші клієнти.

– Я хотіла у такий спосіб відволіктись і трішки заробити. Зараз, чесно кажучи, я просто не встигаю деякі замовлення робити, адже роблю майже все сама. Чоловік допомагає відправляти і розвозити солодощі, — повідомила жінка.

Іриски можна замовити з різними смаками: кавові, апельсинові, смородинові з сіллю та шоколадні. Ціна однієї упаковки ірисок, яка містить 10 штук, – 80 гривень.

Щоб замовити, звертайтеся в приватні повідомлення у фейсбук, або пишіть у вайбер на номер: (063) 417-89-59.