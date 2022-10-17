7000 гривень зникло з карткового рахунку мешканки обласного центру. Заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, а потрапила в шахрайську пастку.

Як правило аферисти діють за вже перевіреною схемою: вони розсилають SMS-повідомлення з інформацією про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Від такої афери й потерпіла 55-річна заявниця. За даним фактом слідчі Тернопільського РУП розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) ККУ.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.