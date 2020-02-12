У місцевих ЗМІ з’явився розподіл коштів на ремонт доріг місцевого значення.

Розпорядником цих грошей є обласна адміністрація. Сума до розподілу – майже 500 мільйонів гривень.

Майже половина цієї суми перепала на два райони – Гусятинський і Чортківський. 4 комунальних дороги буде зроблено в столичному для теперішньої влади Хоросткові та околицях. Крім того, будуть відремонтовані під’їзні шляхи до міста районного значення в напрямку Сороки, Пробіжної та Козівки.

Великий об’єм робіт також планується на Чортківщині. Кажуть, що ці кошти виділені на вимогу місцевих аграріїв -депутатів обласної ради. Це плата за зраду Барни в стінах обласного парламенту. Чортківські депутати, які пройшли в облраду під прапорами Порошенка, увійшли до неформальної групи підтримки Зе-команди.

Цікаво, що в списку до розподілу відсутні дороги в двох найбільших містах області – Тернополі та Чорткові.

Очевидно, що на співпрацю з владою обох міст Сопель не розраховує.