Холодний атмосферний фронт прийде вихідними на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, з 1 жовтня у краї місцями задощить, а також відчутно похолоднішає.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 30 вересня погоду області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У Тернопільській області буде малохмарно, обійдеться без опадів, вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12°, вдень 22 – 27°.

«Попереду вихідні, зміна місяців і зміна погоди. У неділю, 1-го жовтня до нас прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, областях місцями невеликі дощі. Температура повітря після тривалого тепла 1-го жовтня знизиться і становитиме в зоні діяльності фронту скромніші +16 +20 градусів. Вересень завершується чудовою погодою.

У суботу повсюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23+28 градусів. Лише аж ввечері покаже носа з Польщі атмосферний фронт на Волині. У неділю побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу, знизиться температура повітря», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з жовтня тенденція до зниження температурних показників зберігатиметься.