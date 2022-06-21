Хоч якась добра новина: у Тернополі завершилася нерестова заборона на риболовлю

20 червня на водних об’єктах Тернопільської міської територіальної громади закінчилася нерестова заборона на вилов риби.

За інформацією управління муніципальної інспекції, на водних об’єктах Тернопільської міської територіальної громади закінчилася нерестова заборона на вилов риби.

Обмеження діяли з 1 квітня по 20 червня. Тож тепер рибалки можуть виходити на тихе полювання.

За весь період нерестової компанії на території громади інспекторами виявлено 47 порушень, 39 порушень з них задокументовано адміністративними протоколами.

Нагадуємо, що з 20 червня дозволений любительський лов з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на людину, з дотриманням добової норми вилову до трьох кілограмів на людину а також заборонено вилов маломірних риб згідно правил любительського та спортивного рибальства.