Господарями Євро-2028 будуть Велика Британія (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія) та Ірландія, проте п’ять прямих путівок на чемпіонат УЄФА роздавати не збирається. Це й справді було б забагато. Поки що офіційного рішення щодо відбору для країн, які прийматимуть чемпіонат, не прийнято. Футбольна асоціація Англії вже заявила, що не розраховує на пряму путівку на турнір, оскільки не хоче два роки грати контрольні матчі. “Ми хочемо брати участь у відборі. Краще грати у турнірі, який має значення і залишатись у конкурентному середовищі”, – зазначили в Асоціації.

Мабуть, іноді таки краще жувати, ніж говорити – як у відомій свого часу рекламі. Або ж, принаймні, мовчати. Кілька днів тому Карім Бензема публічно виступив на підтримку Палестини в конфлікті з Ізраїлем. Це одразу викликало негативну реакцію у французькому суспільстві. Глава МВС Франції Жеральд Дарманен звинуватив зіркового футболіста у зв’язках із терористичною організацією “Брати мусульмани”. Після цього сенаторка Валері Буайє висунула вимогу: якщо слова міністра підтвердяться, позбавити Бензема французького громадянства і “Золотого м’яча”. “Ми не можемо змиритися з тим, що французька людина з подвійним громадянством, відома в усьому світі, може в такий спосіб зганьбити і навіть зрадити нашу країну”, – заявила Буайє. З громадянством ще більш-менш зрозуміло, але з якого боку тут “Золотий м’яч”?

Форварду “Аль-Насра” Кріштіану Роналду загрожує 99 ударів батогами під час можливого наступного відвідування Ірану (дуже точно, сказати б, з милосердям садиста визначена міра – 100 ударів, напевно, витримати було б вже неможливо – І.Д.). Про це повідомило хорватське видання Index HR, посилаючись на іранські ЗМІ. У вересні Роналду разом з “Аль-Насром” приїхав на матч Ліги чемпіонів Азії проти місцевого “Персеполіса” і переміг – 2:0. Тоді футболіст зустрівся зі своєю персональною фанаткою, художницею з обмеженими можливостями на ім’я Фатіма. Під час зустрічі Роналду обійняв і поцілував жінку, що суворо заборонено іранськими законами. Мабуть, тепер, про всяк випадок, йому варто триматися від Ірану якнайдалі – ну, складна країна, що тут вдієш…

Донецький “Шахтар” несподівано оголосив про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном. Він очолив “гірників” у липні цього року, перебравшись у “Шахтар” з луганської “Зорі”. Багато хто з фахівців (зокрема, Йожеф Сабо) говорили тоді, що “Шахтар” вчинив за принципом “І сам не гам, і другому не дам”: нічого не отримавши, зруйнував непогану гру “Зорі”, що її поставив ван Леувен, і репутацію його самого. Під орудою голландця команда провела 12 офіційних матчів, вигравши лише 7 з них. Все ж, той факт, що нідерландця звільнили після того, як його команда створила чудовий камбек у виїзній грі Ліги чемпіонів проти “Антверпена” (3:2 після 0:2) викликає подив. Журналіст Ігор Циганик розповів, що ван Леувен спровокував великий конфлікт у команді своїми методами управління, які дуже відрізнялися від тих, що їх практикував його попередник – Ігор Йовічевіч. Тоді навіщо було звільняти хорватського наставника? Наразі обов’язки головного тренера “Шахтаря” виконує інший хорват – Даріо Срна.

Колишній голкіпер київського “Динамо” та національної збірної України Олександр Шовковський розповів, які європейські команди цікавились ним свого часу.”Пропозиції були на рівні пліток. Було багато розмов, начебто виявляли інтерес “Парма”, “Валенсія”, “Баварія”, лондонський “Арсенал”, але я завжди був щасливий на своєму місці”, – поділився спогадами Шовковський у своєму Instagram. Олександр Шовковський захищав кольори київського “Динамо” з 1993 по 2013 рік та виграв з клубом 31 титул. Зараз колишній страж воріт обіймає посаду асистента головного тренера “Динамо” – як багато хто каже, з перспективою стати наступником М.Луческу.