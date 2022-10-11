Хабар за можливість виїхати з України: на Тернопільщині шукають учасників корупційної схеми

На Тернопільщині поліція затримала на хабарі заступника голови ОТГ. Посадовцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Викрили протиправну діяльність заступника голови однієї з ОТГ співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчого відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції. В ході слідства правоохоронці задокументували факт вимагання від місцевого мешканця 500 доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму посадовець обіцяв внести інформацію до підсистеми «Шлях» для виїзду за кордон.

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Затримали посадовця під час одержання ним 22 000 гривень «винагороди». Заступник голови ОТГ затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться заходи з встановлення інших посадових осіб, причетних до вказаної корупційної схеми.

Заходи з викриття протиправної діяльності посадовця проводилися спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури.

За скоєне може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.