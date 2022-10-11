На Тернопільщині викрито на отриманні неправомірної вигоди заступника голови ОТГ. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику голови однієї з ОТГ Тернопільського району у вимаганні та отриманні від місцевого мешканця 22 тис грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець за вищевказану суму обіцяв жителю Тернопільщини вирішити питання щодо внесення інформації до системи «Шлях» для виїзду за кордон.

Затримали посадовця під час одержання грошової «винагороди» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно проводяться заходи з метою встановлення інших посадових осіб, причетних до вказаної схеми.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно із співробітниками військової контррозвідки СБУ.