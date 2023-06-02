СБУ викрило керівництво Почаївської Свято-Успенської лаври в облаштуванні незаконного ставка на землях Тернопільської області.

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження, порушеного поліцією за ч.1 ст.254 КК.

До поліції надійшли матеріали СБУ, що представники Почаївської Свято-Успенської лаври на земельній ділянці приватної власності із цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» облаштували штучну водойму (ставок). Це спричинило вивід земель з сільськогосподарського обороту.

Мова йде про ділянку площею 0,3224 га, з кадастровим номером 6123410500:02:001:2284, яка розташована в межах Почаєва Кременецького району.

Нагадаємо, що Московський патріархат має договір про оренду Почаївської лаври до 2052 року. Угоду можна розірвати, однак місцева влада не має відповідних повноважень. Раніше УПЦ (МП) неодноразово порушувало умови договору.