Прокуратура вимагає привести у стан готовності протирадіаційне укриття захисної споруди в адміністративній будівлі.

Кременецька окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до Кременецької міської ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести у стан готовності захисної споруди цивільного захисту, яка перебуває у власності органу місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори з’ясували, що у воєнний час протирадіаційне укриття, розраховане на 150 осіб , площею понад 160 кв м на території однієї з селищних рад через бездіяльність власника не готове до повноцінного використання його як споруди цивільного захисту. Відтак прокуратура подала позов.

Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.