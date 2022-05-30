Казкова виставка, марафон і перевтілення: що відбуватиметься у Тернополі у Міжнародний день дітей

Цікаві, веселі та пізнавальні події підготували для дітей першого червня різні культурно-мистецькі заклади міста. Усі вони присвячені Міжнародному дню захисту дітей.

У Тернопільському обласному художньому музеї об 11.00 відбудеться майстер-клас із плетіння браслетів «Весь світ у долонях дитини». Проведе його майстер народної творчості Галина Жук.

У бібліотеці-філії №4 для дітей, що на вулиці Богдана Лепкого, 6 свою книжку «Пташка радісно співає» презентує тернопільська письменниця Оксана Ратушняк. Початок заходу о 14.00. Також, в рамках гуманітарно-освітнього центру «Українці допомагають українцям» у цій же бібліотеці з 1 червня діятиме казкова виставка об’ємної аплікації. Мистецькі роботи для неї створили учні Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука.

Марафон дитячих свят підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Триватиме він з 29 травня до 26 червня. У цей період для діток заплановано безліч розваг та приємних сюрпризів: показ вистав, майстер-класи, цікаві виставки, екскурсії за попереднім записом, благодійні аукціони та багато іншого. А першого червня актори театру запрошують відвідати трансформаційний показ-перевтілення «Від ляльки до маленької особистості». У ньому беруть участь вихованці театральної студії «Третій дзвінок», якою керують Дмитро Татарінов і Тетяна Кошильовська. А проведе перевтілення ініціатор проекту – перукар-модельєр, майстер міжнародного класу Ольга Гондз. Початок заходу о 16.30. А о 17.00 у театрі розпочнеться захоплива казка-пригода «Друзі маленької Кіті».