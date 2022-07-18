Літо у самому розпалі. У теплу, ба навіть спекотну погоду, тернополяни та гості міста можуть відпочити та з користю провести час на набережній Тернопільського ставу.

Скільки коштують розваги та як довго тривають – у матеріалі “Файного міста“.

Згідно цьогорічного прейскуранту, за прогулянку на водному велосипеді слід заплатити від 60 грн до 150 грн. Ціна залежить від виду велосипеду та часу поїздки.

Також цьогоріч є новинка – водні кулі. За 5 хвилин розваг слід заплатити 60 гривень.

На Тернопільському ставі близько 10 катамаранів на плаву. Ціни слід уточнювати у персоналу. Працівники також зазначають, що зараз дещо поменшало відвідувачів. Однак це також означає, що ви не чекатимете багато часу на свою подорож.

Нагадаємо, всі охочі також можуть покататися на тепхолодах “Сигма” та “Ян Амор Тарновський” (“Герой Танцоров”). З 1 червня ціни на проїзд дещо зросли через дефіцит і вартість пального.

Круїз на теплоходах “Ан Амор Тарновський” (в минулому “Герой Танцоров”) та “Капітан Парій” вартуватиме 50 гривень, для дітей віком від 6 до 10 років – 25 гривень, до 5 років – безкоштовно. Маршрут – одне коло по Тернопільському ставу, тривалість – 25 хвилин.

Круїз теплоходом “Сигма” обійдеться у 75 гривень, для дітей віком від 6 до 10 років – 25 гривень, до 5 років – безкоштовно. Маршрут – одне коло по Тернопільському ставу із заходом на веслувальний канал, тривалість – 50 хвилин.