“Каста посвячених”: відомий журналіст назвав професію, представники якої стали заробляти під час війни утричі більше

Відомий журналіст Остап Дроздов прокоментував скандальну інформацію про підвищення зарплат депутатів Верховної Ради.

Свою думку з цього приводу Дроздов висловив на власному каналі у Телеграмі. Подаємо його допис дослівно:

“Яка з тилових професій піднялася в зарплаті утричі? Хто став утричі більше заробляти офіційно? Правильно. Лише члени касти посвячених.

Я не зовсім уторопав роздратування народу стосовно підняття депутатської зарплати з 15 000 до 48 000. Взагалі-то я здивований, що вони так довго терпіли. Бо попередні роки вони звикли до конвертів із Банкової, а на безриб’ї завжди виручали ситуативні платні голосування за лобістські закони.

А тепер прийшов гаплик, і мажори-депутатики ноунеймні почали стогнати. Де винагорода за любов до України? Де каса? А коли доходить до шкурного добробуту – то миттю знаходиться навіть конституційна більшість.

Депутати в спільному пориві на раз-два здатні потроїти свої доходи. Ну а решта категорій населення повинні все-таки зважати на війну, невже не ясно.

Ніякого популізму в цих словах нема. Навіть без підколок усе гранично зрозуміло.

Влада – це завжди дорого для народу. А значить, народ – це завжди дешево для влади.

Бо влада вміє собою опікуватися і боронити свій шкурний інтерес. А народ, який не має шкурної самоповаги, буде думати про велике і не бачити наживи в себе під носом.

Їм феноменально пощастило з народом. Такого ще пошукати треба”.

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