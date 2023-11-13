Картину відомого художника з Тернопільщини продали на аукціоні Sotheby’s за 76 тисяч євро

На британському аукціоні Sotheby’s продали картину українського художника Івана Марчука «Тут спокій поселився»,

Про це митець повідомив у Facebook.

Пейзаж, намальований у 1982 році, продали 9 листопада за понад 76 тисяч євро, що значно перевищило очікувану вартість – 40-60 тисяч євро. Ім’я нового власника поки що невідоме, пише ZN.UA.

«Сподіваюся, що у моєї “дитини” щаслива доля», – прокоментував Іван Марчук.

Нагадаємо, у 2021 році картину Марчука «Золота ніч», створену в 1981 році, продали за $97 тисяч на аукціоні «Золотий перетин». Попередня оціночна вартість картини тоді становила 60-90 тисяч доларів.