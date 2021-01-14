Метод Домана — це реабілітаційні та розвивальні методики для дітей. Їх розробив американський лікар-нейрофізіолог Глен Доман, який є автором методики інтенсивного інтелектуального і фізичного розвитку дітей від народження.

Всі діти обдаровані від природи, завдання дорослих — створити умови для їх розвитку

Доман стверджує, що від народження до шести років дитина проходить сім стадій розвитку, які відповідають семи етапах дозрівання мозку. Малюк переходить від однієї стадії до іншої, навчившись виконувати певні рухи. Це у випадку, якщо з ним ніхто спеціально не займається. Цей же шлях можна пройти за 3,5 роки, якщо діяти відповідно до методики Домана.

Метод глобального читання

Картки Глена Домана — це дуже простий та ефективний спосіб навчити малюка читати. Суть цього методу полягає в тому, що дитина протягом тривалого часу сприймає цілі слова на слух та візуально. Це формує у мозку певні нейронні зв’язки та механізми, в результаті яких дитина самостійно розуміє технологію читання будь-яких текстів. За таким принципом діють картки Глена Домана, які можна замовити в інтернет-магазині Panama за цим посиланням https://panama.ua/categorys/208641/.

Оскільки глобальний метод читання формується за такими ж законами, як і усне мовлення, він підходить для маленьких дітей. Це пояснюється тим, що у період дозрівання мозку (до 7-9 років) провідна роль належить правій півкулі. Саме вона відповідає за глобальне сприйняття. Щоб було зрозуміліше, пояснимо на прикладі: якщо ліва півкуля сприймає дерево, то права — цілий ліс.

Те ж саме відбувається під час сприйняття нових слів. Малюк сприймає ціле слово, а не окремі його букви. Тому, на думку Домана, ця особливість повинна лягти в основу будь-якого навчання. І лише в такому випадку ранній розвиток малюка може вважатися фізіологічно виправданим і безпечним.

Як навчити дитину читати за допомогою карток

Навчати дитину читання за методикою Домана можна починати з шестимісячного віку. Спочатку батьки підбирають добре знайомі малюку слова: іграшки, члени сім’ї, одяг, частини тіла та ін. Картки мають бути розміром 10*50 см, а напис на них зроблений червоними літерами, висотою 7,5 см та шириною шрифту 1,5 см. Поступово шрифт букв буде зменшуватися, а червоний колір зміниться на чорний.

В перший день покажіть малюку п’ять карток зі словами та чітко їх вимовляйте те, що написано на картці. Після цього дайте малюку винагороду: поцілунок, обійми, або інші прояви любові. Протягом дня повторіть заняття ще двічі. Додавайте щодня по п’ять нових карток, доки не доки не дійдете до 25 карток та 15 занять у день. При цьому, дозувати заняття потрібно в залежності від настрою дитини.

Послідовність навчання читання за методикою Глена Домана побудована від простого до складного. Спочатку малюк вивчає окремі слова, потім словосполучення, прості речення, розширені речення та поступово переходить до книг.

Чим більше фактів дитина знає, тим більше висновків вона може зробити

Окрім читання, Глен Доман дає хороші поради для загального розвитку малюка. Він говорить, що чим більше фактів відомо мозку, тим більше висновків він зможе зробити. Саме тому варто забезпечити дитину точною та недвозначною інформацією.

Доман наводить приклад: якщо малюк побачив собаку та питає «Що це?», ви можете обрати один з декількох варіантів відповідей:

«Відчепись»;

Це “гав-гав”;

Це “собака”;

Це “лабрадор”;

Показати йому десять картинок з собаками;

Навчити його встановлювати зв’язок між фактами.

Обравши останній варіант, вам варто показати дитині десять карток з собаками та сказати: «Всі ці картки зображують тварин, які називаються собаками» та перелічити їх породи. Тоді малюк зможе самостійно зробити висновок, що всі собаки мають чотири лапи, хвіст, шерсть і так далі. Водночас, різні собаки мають різний розмір, довжину хвоста, форму вух та ін. Методики Домана допомагають прискорити розвиток мозку та виростити справжнього вундеркінда.