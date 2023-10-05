Канефрон Н – рослинний препарат, який широко використовується в терапії інфекцій сечовидільної системи. Цей фітопрепарат зменшує інтенсивність хворобливих відчуттів під час сечовипускання, збільшує ефект від застосування антибіотиків, мінімізує кількість повторних нападів і запобігає формуванню сечових каменів.

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Показання для застосування Канефрон Н

Найчастіше призначають Канефрон Н у разі хворобливих відчуттів, які з’являються під час захворювання на цистит. Також серед показань можна знайти такі захворювання, як:

нефрит;

пієлонефрит;

міхурово-сечовідний рефлюкс;

уретрит;

пієлоцистит;

бактеріурія;

уретроцистит;

уролітіаз.

Застосовувати ліки можна практично в будь-якому віці (прийом заборонений тільки для дітей до 1 року).

Протипоказання для застосування Канефрон Н

Серед протипоказань можна назвати:

виразку шлунка та дванадцятипалої кишки;

несприйнятливість фруктози, сахарози, лактози;

алкоголізм.

Також не можна призначати Канефрон Н, якщо є гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату. Дітям до 12 років не призначають таблетовану форму лікарського засобу.

Особливі рекомендації для застосування Канефрон Н

З обережністю призначають препарат у рідкій формі при дисфункціях головного мозку, ЧМТ, захворюваннях печінки. Така форма лікарського засобу містить етанол, тому вона не підійде вагітним і людям з алкогольною залежністю.

У разі дисфункції парних органів не можна використовувати Канефрон Н для монотерапії.

Фітопрепарат не впливає на керування складними механізмами, тому що не знижує психомоторні реакції.

Терміново проконсультуйтеся з лікарем, якщо з’явилася кров у сечі або різі під час сечовипускання. Також медикамент відразу скасовують, якщо спостерігаються ознаки алергії. Канефрон Н – фітопрепарат, який допоможе в багатьох випадках. Найголовніше, приймати його тільки після консультації лікаря.