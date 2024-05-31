Співробітники Мукачівського ТЦК та СП на Закарпатті зупинили фуру з ліками й почали перевірку 23-річного водія, який не підлягає мобілізації. Вони зірвали постачання критично важливих препаратів для людей з ВІЛ та онкологією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив правозахисник Дмитро Шерембей.

Як зазначається, водій повідомив що везе ліки й важливу деталь – при транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувались.

“Якби це сталось — сотні людей могли б постраждати, що мало б непоправні наслідки. Тобто, заради незаконної мобілізації 23-річного водія, була зірвана поставка життєво важливих ліків для людей з ВІЛ”, – пише Шерембей.

Так, неправомірні дії співробітників Мукачівського РТЦК та СП призвели до зриву постачань препаратів до Тернополя та Івано-Франківська: 29 травня вантаж ліків не доїхав до місця призначення.

Правозахисник наголосив, що персонал ТЦК проігнорував не тільки вік чоловіка, але і той факт, що при зупинці роботи рефрижератора, або при повному використанні палива, ліки можуть зіпсуватись.





Водія змусили пройти ВЛК

“За 4 години, під конвоєм, водія змусили пройти ВЛК і вручили повістку з вимогою явитись з речами в Мукачівський військомат на наступний день. Я повторюю: хлопцеві 23 роки, він в принципі не підлягає мобілізації! Віз АРВ-терапію в умовах спеціального температурного режиму, для пацієнтів, які потребують пожиттєвого щоденного лікування. В результаті, після проходження примусових і незаконних процесів в ТЦК водій був змушений повернутись в Київ, ліки не потрапили у місце призначення”, – зазначає Шерембей.

Громадський діяч також додав, що понад шість годин лікарські засоби перебували в машині без водія і могли б просто зіпсуватися, якби в машині не було достатньо пального для підтримки температурного режиму, або виник збій.

Через такі дії ТЦК пацієнти із тяжкими захворюваннями, які залежні від щоденного прийому препаратів, до прикладу онкохворі, або пацієнти замісної підтримувальної терапії мали реальну загрозу для свого життя, наголошує правозахисник.

“Якщо хтось думає, що це якийсь поодинокий випадок, мені шкода вас розчаровувати. Такі дії ТЦК не тільки протизаконні, вони дискредитують всю комунікацію держави щодо процесу мобілізації. Ми вже маємо дефіцит водіїв, а якщо такі історії, які не є поодинокими, будуть продовжуватись, то система медичних поставок буде геть паралізована. Від цих поставок залежать життя всіх — військових, цивільних і самих співробітників ТЦК”, – пояснив Шерембей.

Правозахисник вимагає відреагувати на дії Мукачівського РТЦК та СП, які, на його думку, порушили закон про мобілізацію щодо 23-річного водія гуманітарного вантажу та своїми діями поставили під загрозу життя пацієнтів.

Крім того, він підготував лист до Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка про необхідність спільно із Командуванням Сухопутних військ ЗСУ терміново розробити алгоритм, який забезпечить безперешкодну роботу водіїв медичних і гуманітарних вантажів.

“Загалом ця історія разом з іншими випадками актуалізує питання про доцільність існування ТЦК в тому вигляді як вони є. Я вважаю що ми можемо передати їх функції на рівень бригад і батальйонів, які є більш мотивованими. Рівень бригад і батальйонів — це більший рівень довіри, більша мотивація та той же обсяг роботи, який зараз робить ТЦК по суті дублюючи функціонал. ТЦК — це прошарок, який по факту демотивує і що найстрашніше нерідко бере гроші, стаючи джерелом корупції. Як тільки бригади та батальйони напряму будуть працювати з населенням, ми статистично побачимо зростання кількості добровольців”, – резюмував Шерембей.

Офіційна реакція ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК та СП підтвердили, що дійсно доправили 23-річного водія до центру комплектування, бо він не мав військово-облікових документів.

“Повідомляємо, що 29.05.2024 року на блокпосту в районі н.п. Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів. Нагадуємо, що згідно чинного законодавства чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи. Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та територіальних центру комплектування та соціальної підтримки, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Не вперше ми вимушені нагадати логістичним компаніям та автоперевізникам відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників”, – йдеться у повідомленні.