Протизаплідна спіраль ледь не стала фатальним випадком у житті молодої пацієнтки лікарні.

Про неймовірний інцидент розповіли у лікарні швидкої допомоги.

“Жінка 25 років звернулась у наш медичний заклад зі скаргами на хронічний цистит, який постійно загострювався. Лікар уролог призначив детальне обстеження для встановлення причин такої патології. Під час УЗД, у сечовому міхурі, було виявлено нетиповий великий утвір розміром 5.5 на 4.5 сантиметри.

В ході збору анамнезу, стало відомо, що 5 років тому, пацієнтці було встановлено внутрішньоматкову спіраль. Через три роки на огляді у лікаря гінеколога її не вдалось замінити, оскільки вона була відсутня. Медик зробив висновок, що спіраль непомітно випала.

Було проведено додаткові обстеження, зокрема рентгенографію та цистоскопію, які остаточно підтвердили, що даний «камінь» насправді був протизаплідною спіраллю, яка потрапила в порожнину сечового міхура та вкрилась шаром камʼяних відкладень”, – розповіли у медичному закладі.

Лікарі урологи Михайло Балабан та Назарій Чернюк провели малоінвазивну хірургічну операцію, під час якої вони без розрізів роздробили камінець та вилучили його, а також видалили спіраль з сечового міхура.

“Життя може створювати неймовірні сюжети, але завдяки уважності лікарів, є шанс вчасно змінити кінцевий результат”, – наголошують у лікарні.