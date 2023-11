Сьогодні в німецькому Леверкузені збірна України проведе останній і вирішальний матч групового турніру за право потрапити на Євро-2024. І суперник у наших футболістів такий, що не присниться в страшному сні на футбольну тему – команда Італії. Ще й, як на зло, достатньо вмотивована, а той факт, що турнірна ситуація дає “макаронникам” можливість зіграти внічию, дозволяє їм вдатися до їхньої улюбленої манери: в’язкої оборони і пошуку свого шансу в разючих контратаках.

Сподівання на те, що Північна Македонія пригальмує навіть ослаблену травмами кількох провідних гравців Італію, виявилися марними: фаворит без особливих проблем (якщо не рахувати період, коли рахунок з 3:0 змінився на 3:2) довів свою перевагу навіть попри вже традиційно не реалізований Жоржиньо пенальті – 5:2. Хоча навряд чи підопічним Реброва було б набагато легше, якби сьогодні у Леверкузені їх влаштовувала і нічия – у майстерних і тактично вишколених італійців, завжди готових підловити суперника на найменшій помилці, думається, знайшлися б ігрові аргументи і на такий випадок. “Італія – дуже неприємна і складна на полі команда. Вони такі “кусючі”, тяжко з ними грати”, – так охарактеризував майбутніх суперників форвард збірної України Данило Сікан.

До цієї складності та “кусючості” несподівано додався ще один фактор – не з царини футбольної майстерності, але потенційно доволі серйозний. Президент УЄФА Александер Чеферін чомусь визнав за потрібне заявити (офіційно, а не в неформальній обстановці, за склянкою знаменитої словенської сливової настоянки чи італійського Chianti Classico), що “Італія має пройти кваліфікацію Євро-2024, інакше була б катастрофа – ця збірна надто важлива. Думаю, що Італія виграє в України”. Стосовно аж цілої “катастрофи” можна було б посперечатися – пропустила ж Squadra Azzurra два останні чемпіонати світу, і отой світ не перевернувся через це. Однак зайве казати, які думки можуть виникнути щодо суддівства сьогоднішнього матчу – хоча у італійців, звичайно, цілком достатньо згаданих вище суто ігрових достоїнств. Хотілося б сподіватися, що gospod (словенською – пан) Чеферін не уявив себе справжнім Господом, здатним заздалегідь визначити долю протистояння на зеленому прямокутнику “Бай-Арени” у Леверкузені – його значною мірою вирішить тренерська дуель Сергія Реброва і Лучано Спалетті. Плюс, звичайно, майстерність і стійкість їхніх підопічних.





Кому під час чи після матчу може знадобитися продукція всесвітньо знаменитої місцевої фармацевтичної компанії? Італійці змусять нас сидіти molto piano, тобто дуже тихо і пригнічено, чи ми, українці, всюди – в своїх будинках, в клубах, в окопах, бліндажах, госпіталях – будемо п’яні від радості перемоги? Серед букмекерів явними фаворитами є італійці: коефіцієнт на їхній виграш складає 1.91. Ймовірність нічиєї оцінюється у 3.70, а на таку бажану для нас перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 4.30. Не буде, зрештою, фатальним і несприятливий рахунок матчу, адже залишатиметься шанс пробитися на Євро-2024 через play off за підсумками попередньої Ліги націй. Але сподіватимемося на позитивне для нас вирішення цього питання вже сьогодні. Незважаючи на натяки-побажання gospodara Александера Чеферіна, який стосовно нашої країни виступає таким собі дволиким Янусом: то заявляє, що Росію не допустять до міжнародних змагань до закінчення війни (спасибі йому за це), то фактично декларує меншу вартість України в порівнянні з Італією…

А яким бачиться результат двобою в Леверкузені тернопільським шанувальникам футболу? Ось їхні прогнози на матч Україна – Італія:

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 1:1

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 1:2

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:1

Оксана, викладачка музики – 1:0

Микола Рудик, товарознавець – 0:1

Сергій, Андрій, студенти ЗУНУ – 0:0

Олена, колишня заробітчанка в Італії – 1:3

Резюме: судячи з настроїв більшості респондентів, чекає (краще – чекають) на нашу збірну березневі матчі play off. Хоча, може, il diavolo italiano non è così brutto come lo si dipinge – не такий страшний італійський чорт, як його малюють? І нам цього першого по-зимовому сніжного (у нас) дня таки усміхнеться футбольна доля…

Все ж, всупереч цим сподіванням дам і свій прогноз закоренілого скептика: Ігор Дуда, журналіст – 0:2.