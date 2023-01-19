37-річний житель Чортківського району спокусився на пропозицію підзаробити на інвестиціях, проте втратив 12 000 гривень.

Зі слів потерпілого, в одній із соціальних мереж йому надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку. Зв’язавшись з автором сповіщення, сторони обумовили суму й процент, який краянин міг би заробити. Заявник зважився на цей крок. Як наслідок – втратив заощадження, які перерахував на рахунок пройдисвітки. Про подію повідомив правоохоронців.

Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи аби встановити осіб причетних до протиправного.

За фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування.

Аби не потрапити у подібну ситуацію, поліцейські застерігають: користуючись Інтернетом, не переходьте на веб-ресурси від невідомих людей, не переказуйте кошти особам, яким ви не можете довіряти; перед користуванням будь-яким веб-ресурсом перевіряйте, чи він не фальшивий; порадьтеся з людьми, в яких є досвід роботи з інвестиціями.