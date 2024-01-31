«Надаємо вам 1000$ на гру в онлайн-казино! У випадку програшу ви втратите лише наші кошти, а у разі успіху – ми виплатимо вам 40% від чистого виграшу» – саме таке повідомлення в соцмережі привабило 34-річного жителя Великоберезовицької громади.

Автор посту обіцяв великі прибутки і потерпілий вирішив спробувати і навіть сплатити комісію за надані кошти.

Чоловік перейшов за наданим посиланням та сплатив для початку дві тисячі гривень. Коли виграш подвоївся, гравець перевів на невідомий рахунок ще 5 тисяч. Наступний грошовий переказ жертва афери здійснив, намагаючись вивести виграні кошти на власний рахунок. В результаті, замість виграшу понад 40 000 гривень, він втратив власні 12 000 гривень.

На цьому ігри завершилися. Шахрай перестав відповідати на дзвінки переписку теж заблокував. Потерпілий звернувся з заявою про шахрайство до працівників поліції. Слідчі встановлюють усі обставини.

Нагадуємо: не поспішайте переводити власні кошти на невідомі рахунки, в очікуванні швидкого заробітку в букмекерських ставках, онлайн-іграх, чи в інших фінансових інвестиціях. Видаляйте з позначкою “спам” пропозиції від незнайомців про такий заробіток.

Пам’ятайте, що не існує наперед сплачених комісій чи податків, за різні виграші. Справжні онлайн-казино вираховують комісію з суми, яка виводиться. Не слід вірити таким привабливим розсилкам в соцмережах. Саме так працюють аферисти, які шукають довірливих громадян.