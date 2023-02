Ігрові проєкти для Nintendo Switch — це продумані та якісні проєкти для геймінгу. Вони випускають ігри з максимально різними віковими обмеженнями. Тож ігри на Нінтендо Свіч підкорять усіх: малюків, підлітків та батьків. Усі знайдуть для себе вживаний або абсолютно новий Nintendo у RetroMagaz.

Animal Crossing: New Horizons (3+)

Animal Crossing — це гра-симулятор для наймолодших. Тут треба керувати героєм, який починає життя на маленькому острові. Особливості проєкту:

можна проводити соціалізацію дитини у цікавій формі;

навіть вороги тут не типові злодіями;

реальний час синхронізується з грою — час доби й пори року збігаються.

Гра зацікавить дітей і дорослих. Якщо ви хочете витрати час легко й безтурботно, Animal Crossing із гарною анімацією це забезпечать.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild (12+)

Гарна гра з віковим обмеженням 12+ — The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2017 року. Тут ви поринаєте у світ пригод, мандрів та відкриттів. Ваша задача — дослідити гори й знайти відповіді на всі питання щодо зниклого королівства Хайрул.

Що тут буде:

можливість пересуватися де завгодно, щоб розкрити таємницю святилищ;

постійне покращення екіпірування — герої мають бути до всього готові;

багато кулінарії — майже всі ремесла направлено на приготування їжі;

спеціалізовані здібності героя та розробка власної стратегії.

Тож гра занурює вас у світ пригод і поступово відкриває все більше можливостей. Деталізована графіка, нетиповий сюжет і багато цікавих фактів — це про The Legend of Zelda.

LA Noire (18+)

Шпигунська гра LA Noire розроблена за мотивами фільму «Нуар». Події геймплею відбуваються у Лос-Анджелесі 1947 року. Тут є загальний сюжет, що стосується головного героя, а є 21 окремий епізод — кожна частина гри пов’язана з різними злочинами. Тут досить багато уваги приділяють кінематографічному розвитку персонажів. Проте герой не має абсолютної свободи дій. Наприклад, пістолет детектив може використати тільки за умови низки послідовностей, а не рандомно.