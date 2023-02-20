Ігрові проєкти для Nintendo Switch — це продумані та якісні проєкти для геймінгу. Вони випускають ігри з максимально різними віковими обмеженнями. Тож ігри на Нінтендо Свіч підкорять усіх: малюків, підлітків та батьків. Усі знайдуть для себе вживаний або абсолютно новий Nintendo у RetroMagaz.
Animal Crossing: New Horizons (3+)
Animal Crossing — це гра-симулятор для наймолодших. Тут треба керувати героєм, який починає життя на маленькому острові. Особливості проєкту:
- можна проводити соціалізацію дитини у цікавій формі;
- навіть вороги тут не типові злодіями;
- реальний час синхронізується з грою — час доби й пори року збігаються.
Гра зацікавить дітей і дорослих. Якщо ви хочете витрати час легко й безтурботно, Animal Crossing із гарною анімацією це забезпечать.
The Legend of Zelda: Breath of The Wild (12+)
Гарна гра з віковим обмеженням 12+ — The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2017 року. Тут ви поринаєте у світ пригод, мандрів та відкриттів. Ваша задача — дослідити гори й знайти відповіді на всі питання щодо зниклого королівства Хайрул.
Що тут буде:
- можливість пересуватися де завгодно, щоб розкрити таємницю святилищ;
- постійне покращення екіпірування — герої мають бути до всього готові;
- багато кулінарії — майже всі ремесла направлено на приготування їжі;
- спеціалізовані здібності героя та розробка власної стратегії.
Тож гра занурює вас у світ пригод і поступово відкриває все більше можливостей. Деталізована графіка, нетиповий сюжет і багато цікавих фактів — це про The Legend of Zelda.
LA Noire (18+)
Шпигунська гра LA Noire розроблена за мотивами фільму «Нуар». Події геймплею відбуваються у Лос-Анджелесі 1947 року. Тут є загальний сюжет, що стосується головного героя, а є 21 окремий епізод — кожна частина гри пов’язана з різними злочинами. Тут досить багато уваги приділяють кінематографічному розвитку персонажів. Проте герой не має абсолютної свободи дій. Наприклад, пістолет детектив може використати тільки за умови низки послідовностей, а не рандомно.