Поліція працює на місці травмування групи дітей в Боздоському парку в Ужгороді.

30 травня до поліції надійшло повідомлення про травмування дітей у одному з парків Ужгорода. На місце події виїхали співробітники Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції.

За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що під час того, як група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5 м на землю впали діти.

Наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків неповнолітні потерпілі отримали тілесні ушкодження, що не несуть загрозу їх життю. На місці події тривають слідчі дії. У поліції визначаються з правовою кваліфікацією події.