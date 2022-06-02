У Чорткові вандали розмалювали та поробили дірки у стінах на сцені, що у парку культури та відпочинку імені Івана Франка.

Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

Публікації про вандалізм у парку культури та відпочинку імені Івана Франка чи в місті загалом, з’являються на нашій сторінці, на жаль, регулярно. То зламають фонтан чи зупинку громадського транспорту, розмалюють громадську вбиральню чи поламають нещодавно посаджені дерева.

І ось знову не забарилися хулігани, котрі, мабуть, не розуміють, чому потрібно цінувати комунальне майно. Цього разу розмалювали та поробили дірки у стінах на сцені, що у парку культури та відпочинку імені Івана Франка.



«Наші працівники вкотре приводять до ладу сцену в парку. Хулігани частенько полюблять залазити туди і розмальовувати стіни, залишають там різні надписи, а цього разу залишили дірки у стінах. Думаємо, що це сліди від підборів. Ми, звісно, зашпаклюємо стіну і пофарбуємо знову, але все ж такі дії неабияк псують зовнішній вигляд.

Варто додати, що замість того, щоб ще більше окультурювати парк, встановлювати нові лавки, висаджувати квіти чи інші елементи декору, ми вимушені постійно виправляти попсуте хуліганами майно», – прокоментував ситуацію начальник КП «Парковий культурно-спортивного комплексу» Володимир Снігур.