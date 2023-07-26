Гинуть як на війні: цьогоріч на Тернопільщині вода забрала життя 22 людей

На Тернопільщині цього року вода забрала життя 22 людей. Серед загиблих – одна дитина.

Про це повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін.

Більшість трагедій трапляється через нехтування правилами безпечного відпочинку, а також вживання алкоголю біля води.

«Ситуація щодо загибелі на воді негативна, бачимо, що вона погіршується. Від початку року на водних об’єктах області загинуло вже 22 особи, з них – 1 дитина. З початку літніх місяців на водоймах області загинуло 11 людей, великі цифри, за кожною стоїть людське життя. Ми вкотре звертаємося до людей, що безпечна поведінка на воді рятує життя. До трагедій призводить саме нехтування правилами поведінки на воді, також значна частина трагедій стається через вживання спиртних напоїв. Також болючим питанням для нашої області є облаштування місць відпочинку біля води», – зазначає Сергій Данілін.

Додамо, на Тернопільщині діє 5 сертифікованих місць для відпочинку біля води. Це пляжі у Тернополі, Ланівцях, Шумську та в Залісцях.