П’ятнадцять волонтерських штабів працює у Тернополі. Два із них діють при Тернопільській міській раді: на площі Героїв Євромайдану, 4 у Центрі науки та на вулиці Лисенка, 8 в управлінні соціальної політики. Решта 13 – саморганізовані при громадських організаціях, навчальних закладах, благодійних фондах та церквах.

У цих штабах надають допомогу, як для внутрішньо переміщених осіб, так і забезпечують необхідними речами військовослужбовців. Яку саме допомогу вони надають, і як з ними зв’язатися можна дізнатися на сайті міської ради.

– У волонтерському штабі в Центрі науки на початок квітня отримали допомогу більше семи тисяч людей, – розповіла Христина Білінська, керівник цього гуманітарного штабу. – Допомога надається тим, хто попередньо зареєструвався на вулиці Лисенка, 8. Також з цього штабу надали допомогу по 350 запитах у різні міста, в різні гарячі точки. Тут усе розділено за категоріями: медичні засоби, медикаменти, продукти, вода тощо. Постійно тут працює майже сотня людей, і ще півсотні на складі на вулиці Текстильній. А всього маємо дві тисячі зареєстрованих волонтерів. Є логісти, які координують діяльність за різними напрямками. Все що приходить і відправляється обліковується. Фізичні і юридичні особи заповнюють анкети прийому вантажу.

Відмінну роботу цього штабу відзначив заступник голови Комітету з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Василь Мокан. Він зауважив, що у нашому місті патріотично відповідальна молодь, яка робить все можливе для перемоги як на передовій, так і в тилу.