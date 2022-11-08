У Скалаті на Тернопільщині влаштували благодійну акцію для переселенців. Люди могли отримати не лише продуктові набори, а й консультації професійних психологів.

Тетяна Муляр разом з дітьми приїхала із Херсонщини. Жінка каже: така підтримка для неї надзвичайно важлива. «Є потреба не лише в харчах, а й у звичайному людському спілкуванні, а часто і у професійній психологічній допомозі. Мої діти спочатку були дуже налякані, адже ми ледь вирвалися з окупації. Поступово адаптуємося».

Організували благодійну акції волонтери фонду «Карітас». Загалом до події долучилися 80 сімей із внутрішньо-переміщених осіб.

«Наша команда продовжує виїжджати в громади Тернопільщини і допомагати продуктовими та гігієнічними наборами. Минулого тижня 80 сімей внутрішньо-переміщених осіб отримали допомогу в місті Скалат. На парафіяльному подвір’ї зібралася велика кількість людей. Дякуємо партнерам, завдяки яким можемо допомагати внутрішньо-переміщеним особам, оскільки облаштовуватися у нових містах їм важко», – зазначив директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» о. Роман Загородний.

Додамо, на Тернопільщині офіційно зареєстровано близько 80 тис. переселенців.