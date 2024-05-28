Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї пройдуть грози, також можливі шквали 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер східний, 7 – 12 м/с, вдень в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 9 – 14° тепла, вдень 22 – 27° тепла. Температура по місту вночі 12 – 14° тепла, вдень 24 – 26° тепла. Оголошено штормове попередження – перший рівень небезпечності.

«Активні погодні процеси очікуються в Україні – дощі, грози, можливі навіть сильні зливи та шквали! Зокрема, локальні грозові дощі пройдуть 29-го травня на заході, а до кінця доби середи нестійка погода з локальними дощами охопить усю Україну. Температура повітря буде порівняно високою. Літо вже товчеться на пероні з валізами, у панамці й з парасолею», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, початок червня в Україні буде спекотним, із періодичними грозовими дощами.