«Сьогодні були на огляді об’єкта на Дальньому пляжі. Ми внесли пропозиції щодо пониження бордюрів та розміщення деяких об’єктів. Також вислухали позицію і проєктанта, і технічного нагляду, що можна змінити, а що ні. Надіємось, пропозиції громадськості будуть враховані при виконанні робіт і цей об’єкт справді стане родзинкою нашого міста», – зазначає член Громадської групи Віталій Задорожний.

Представник громадської організації «Безбар’єрний Тернопіль» Тарас Хоміцький розповів про свої побажання щодо безбар’єрності, про правильні кути, пониження та про доступність до всіх локацій.

Як розповів Роман Кришталовський, начальник КП фірма «Тернопільбудінвестзамовник» ТМР, під час зустрічі враховано побажання членів групи. Зокрема, надійшло небагато зауважень. Попередньо проєкт реконструкції пройшов експертизу, роботи на пляжі виконуються відповідно до державних будівельних норм під контролем відділу технагляду. Рекомендації, які надійшли від тернополян, врахують та недоліки виправлять за декілька днів.

Нагадаємо, Громадська група є консультативно-дорадчим органом щодо огляду стану виконання робіт на об’єктах благоустрою Тернопільської міської територіальної громади, замовником яких є виконавчі органи міської ради. До складу робочої групи входять 10 осіб.