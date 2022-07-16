Грає на бандурі і співає з бабусею: відео дівчини з Тернопільщини б’ють рекорди популярності у ТікТок. ВІДЕО

Бандуристка з Чорткова Лідія Бойків на власній сторінці у ТікТок за рік зібрала понад 140 тисяч підписників. Деякі відео набрали майже два мільйони переглядів і сотні коментарів.

Вона публікує виконання народних пісень на повчання своєї бабусі, повідомляє Суспільне.

За словами Лідії, розпочинала вести ТікТок вона рік тому, публікуючи там українські народні пісні.

“Українські народні не залітали в рекомендацію. “Це по-тіктоківському”, не набирали переглядів. І потрібно було придумати якусь фішку. І я придумала знімати про імена, жартівливі пісні. Там буквально 4 рядочки, але людям це подобається і ці відео набирають мільйони переглядів, що дуже дивно. Тобто, не знаю чому якісь “розумні” відео, давні пісні під гру на бандурі не набирають, а от таке жартівливе – набирає. Я досі цю загадку не розгадала”, – каже дівчина.

Одне із відео, на якому бабусі Лідії дає поради, набрало майже 2 мільйони переглядів.

“Велику роль у моїх відео відіграла бабуся. Відео з нею також почали набирати мільйони переглядів. Тому бабуся надзвичайно допомогла мені зібрати певну аудиторію підписників. Ми з нею співаємо пісні двоголоссям, це дуже подобається людям”, – розповіла бандуристка.

Допомагають знімати відео для ТікТок подруги та хлопець, каже Лідія Бойків. Інколи дівчина це робить сама.

“Локації, зазвичай, я обираю у місті Чорткові. Це місця з красивим краєвидом. Інколи, я просто в себе вдома знімаю. Придумала якийсь прикольний текст і відзняла вдома. Але, зазвичай, хочу щоб все було гарно, щоб люди оцінили”, – каже Лідія.