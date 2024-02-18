Міжнародна рада футболу (IFAB) повідомила про введення у футболі синіх карток. Їх показуватимуть за навмисний зрив атаки суперника та незгоду з арбітром. Гравця, який отримав синю картку, вилучатимуть з поля на 10 хвилин. У тому випадку, якщо футболіст по ходу матчу отримає дві сині картки або синю та жовту, він автоматично отримає червону. Синій колір замість помаранчевого вибрали для того, щоб нова картка чітко відрізнялася від жовтої та червоної. Спочатку не було жодних пояснень, що буде, якщо синю картку отримає голкіпер. Пізніше було повідомлено, що за такої ситуації є два варіанти: або у ворота стає польовий гравець, або потрібно виконати заміну на іншого голкіпера. Проте, якщо замін більше немає, залишається лише перший варіант.

13 лютого відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами “РБ Лейпциг” та “Реал” (Мадрид). На стадіоні “Ред Булл Арена” перемогли гості з рахунком 1:0. Український голкіпер мадридців Андрій Лунін провів чудову гру, зробив 9 сейвів та отримав дуже високу оцінку. Однак найкращим гравцем матчу рішенням технічної комісії УЄФА було визнано автора забитого м’яча Браїма Діаса. Після матчу в роздягальні Діас зробив шляхетний жест, символічно розділивши приз MVP матчу з Андрієм Луніним. Дуже високо оцінив гру українця і головний тренер “Реала” Карло Анчелотті. “Матч міг закінчитися внічию, давайте будемо чесними. Це була найкраща гра Луніна з того часу як я з ним вперше зустрівся. Він чудово зіграв сьогодні “, – сказав італійський коуч Galácticos .

“Шахтар” відкинув пропозиції “Ювентуса” і “Наполі” щодо продажу свого лідера Георгія Судакова за суми в межах 40-50 млн. євро і нібито повішав на нього цінник “100 млн.” Відомий експерт Йожеф Сабо висловився з цього приводу: “Візьміть трансфер Мудрика до “Челсі”. Всі побачили, що це справжня афера! Це гравець, у якого, крім хорошої швидкості, більше немає ніяких якостей (чи не надто нищівно? – І.Д.). В українській Прем’єр-лізі у нього був простір, де він міг розбігтися, а гравці з команд-суперниць не страхували один одного. А почав Мудрик грати в АПЛ – і все. Його манеру гри вже всі вивчили. Він, виявляється, нічого не може, окрім як просто бігати. Зараз “Шахтар” захотів ще й Судакова продати за 100 мільйонів. Ні, шановні, такого більше не вийде. Після трансферу Мудрика ніхто в Європі не буде купувати гравця з “Шахтаря” за 100 мільйонів. Якщо хтось дасть 50 мільйонів за Судакова, то це буде добре”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, що досі стежить за виступами “Динамо”, хоча вже не так активно, як у молодості. “Коли був молодий, то жив цим, жив “Динамо”. Яскраві враження – перемога над “Реалом” 2:0 у Лізі чемпіонів. Думаю, тоді я знав “Динамо” до третього складу, купував газету “Команда”, журнал “Футбол”. Зараз, щиро кажучи, немає часу дивитися футбол у прямій трансляції. Але й тепер після кожного матчу “Динамо” дивлюся огляди в Youtube. Так, глибоко вже не стежу, але вболіваю за “Динамо”, – сказав Кулеба.

Президент рівненського “Вереса” Іван Надєїн висловив думку стосовно можливої мобілізації гравців команди: “Війна в країні торкнеться кожного, і кожен повинен бути до цього готовим. Футболісти мають певний короткий привілей – на той час, поки діє професіональний контракт. Контракт закінчився – мають бути готові. Як і я, наприклад. Але якщо йде чемпіонат – футболіст має мати право на відстрочку хоча б до завершення дії контракту. Якщо футбол нам потрібен – це питання треба вирішувати. Якщо футбол не потрібен – усі ідемо в ТЦК. Уже тепер ми в клубі прийняли рішення: всі працівники подали свої дані до ТЦК, як цього вимагає законодавство”.