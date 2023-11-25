З 1 жовтня 2023 року Україна ще більше наблизилась до безготівкових розрахунків. Тепер навіть в МАФах в переходах можна розрахуватись карткою. Але все ж таки у готівки залишається досить багато прихильників. Вони схильні використовувати готівку через традиції та звички, які сформувалися до електронних платежів. Також картковим рахункам менш довіряють люди, які не впевнені у безпеці електронних платежів.

Заведено вважати, що люди у віці до 35 років більше довіряють електронним грошам. Вони отримують в них оплату та розраховуються самі в магазинах, кафе, ресторанах, VIP Casino UA та інших закладах. Ці люди впевнені у безпеці та ефективності електронних платежів, але чи можуть вони повністю відмовитись від готівки?

Безперечні переваги готівки

За те, щоб продовжувати користуватись готівкою, говорять наступні фактори:

Простота та доступність. Готівка завжди доступна й проста у використанні. Вона не потребує спеціальних технологій чи обладнання. Приватність. Коли людина використовує готівку, транзакції залишаються приватними. Коли важливо не залишати слідів у цифрових системах банків чи фінансових установ, краще використовувати готівку. Контроль витрат. Користування готівкою іноді допомагає краще контролювати особистий бюджет, оскільки людин відчуваєте фізичні гроші й може легше усвідомити свої витрати.

Деякі операції, особливо у деяких країнах чи місцевостях, все ще потребують готівки. Наприклад, невеликі торговці чи ринки можуть приймати лише готівку. Також готівка може мати емоційне значення через те, що вона фізично наявна і часто створює відчуття безпеки та стабільності. З готівкою людина частіше має відчуття свободи витрат, оскільки це безпосередньо доступні кошти, ніж, скажімо, у випадку кредитних карток з обмеженим лімітом. Також деяким людям простіше користуватися готівкою через традиції та звички, які сформувалися протягом років.

Проте у готівки є і недоліки:

ризик втрати грошей;

складність проведення великих транзакцій;

відсутність зручності безготівкових операцій;

обмеженість у випадках, коли потрібна точність чи електронний слід операцій.

З розвитком технологій та безготівкових систем платежів постійно спостерігається збільшення користувачів карткових рахунків.

Переваги безготівкового розрахунку

Безперечні переваги цифрових валют:

Безпека. Електронні транзакції можуть бути безпечнішими, оскільки несуть менше ризику крадіжки чи втрати, порівняно з фізичною готівкою. Зручність. Безготівкові платежі забезпечують зручність. Ви можете платити за товари та послуги за допомогою карток, мобільних додатків чи онлайн-платежів з будь-якої точки, де є доступ до інтернету. Ведення обліку. Електронні платежі значно полегшують ведення обліку фінансів. Вони автоматично реєструються, що може спростити фіксацію та аналіз власних витрат. Фінансова інтеграція. Безготівкові розрахунки сприяють фінансовій інтеграції, оскільки банки та інші установи можуть швидше обробляти транзакції та надавати різноманітні фінансові послуги.

Хоча безготівкові розрахунки набувають все більшого значення у світі фінансів, відмова від готівки може бути важкою через її фізичну наявність, емоційне значення та специфічний комфорт, які вона забезпечує. Також варто пам’ятати про можливість виникнення проблем з безпекою мережі, комісійні витрати та обмеження доступу до платіжних систем через відсутність світла та інші надзвичайні стани. Тож завжди потрібно мати певний запас готівки, навіть якщо більшість операцій ви здійснюєте безготівково.