Кременчанин Дмитро Мазурчук завершив олімпійський виступ на 32-му місці у змаганнях з лижного двоборства. Юнак пообіцяв покращити результат на наступних іграх.

Програма змагань складалася з двох етапів – стрибків з трампліна та лижної гонки. За підсумками виступу на трампліні HS 140 м. Дмитро Мазурчук був 33-м, а у лижній гонці на 10 км. фінішував 32-м.

«Дмитро – талановитий і перспективний спортсмен – має гарні здібності і для трампліна, і лижних гонок, що є рідкістю для лижного двоборства. Та йому потрібен досвід. Через пандемію в нас було не так багато змагань, та, думаю, коли він увійде до змагального ритму, результати будуть значно кращі. Дмитро отримав гарну технічну оцінку за стрибок, і на лижні відпрацював добре – виклався на повну, не відпускав суперників. Сподіваюся, на наступних Олімпійських іграх він зуміє показати набагато вищий рівень», – зазначив тренер спортсмена Микола Козлов.

Додамо, в 11-й змагальний день на XXIV зимових Олімпійських іграх представники лижного двоборства розіграли комплект нагород. Нашу країну у цих змаганнях представляв спортсмен з Кременця Дмитро Мазурчук. 9 лютого він завершив змагання на 36 місці підсумкової таблиці.